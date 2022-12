Vigili del Fuoco Volontari al lavoro nella centralissima via Roma a Fossano per l’incendio che nel primo pomeriggio di oggi, sabato 31 dicembre, ha interessato un veicolo – una Jeep Compass – parcheggiato a metà della via, nei pressi del Bar Victor.

Un probabile corto circuito all’origine delle fiamme, che hanno interessato la parte posteriore del veicolo.

Sul posto anche i Carabinieri della locale Compagnia.