Lutto nell'Arma, muore maggiore dei carabinieri per anni in servizio nel Monregalese

Arma in lutto per l'improvvisa morte di Diego Bonavera, 45 anni, giovane maggiore dei carabinieri originario di Diano Marina in servizio ad Alessandria, dove era al comando del Nucleo investigativo provinciale dal 2023.

L'uomo avrebbe accusato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Carabiniere da 24 anni, il tenente Diego Bonavera precedentemente comandante dei Nucleo Operativo Radiomobile dei carabinieri di Cantù, in passato aveva anche lavorato nel Nucleo Operativo e Investigativo a Imperia.

Si è arruolato nell’Arma nel settembre del 2000 ed ha prestato servizio alla Stazione di Frabosa Soprana dal 2001 al 2005, nonché alla Radiomobile di Mondovì ed Alassio, con il grado di carabiniere, tra il 2005 ed il 2010.

Dopo il corso e la promozione a maresciallo, era stato destinato ad Imperia, prima alla Stazione, poi al Nucleo Operativo della Compagnia ed, infine, all’incarico mantenuto fino alla promozione.

La sua è una famiglia molto conosciuta a Diano Marina, dove il padre Walter è stato ferroviere.