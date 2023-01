Buoni propositi per l’anno nuovo: ecco quelli per il 2023

Anno nuovo, vecchi propositi. Anche questo Capodanno, tra bottiglie di spumante e le note in sottofondo di “Oh happy day”, abbiamo promesso che nel 2023 faremo sul serio. Non salteremo più un giorno di dieta, di palestra o qualche appuntamento. Perché questo è l’anno della svolta!

Andare in palestra . Mancano 170 giorni all’inizio dell’estate. Che significa una cosa sola: non c’è tempo da perdere!

Utilizzare una delle agende ricevute a Natale . C’è quella aziendale, quella regalataci dal nostro assicuratore, l’omaggio della banca. Si accumulano sulle scrivanie come i file sul desktop del pc. Impossibile resistere al loro fascino. Un po’ meno a usarle.

Rinnovare la nostra camera preferita o il nostro ufficio . Cambiare ogni tanto fa bene e ci tiene mentalmente e fisicamente occupati, così come mettere in ordine la casa.

Svegliarsi presto al mattino . I saggi motivazionali parlano chiaro: se vuoi avere successo nella vita, devi svegliarti prima che il gallo canti. Perché chi dorme non piglia pesci.

Dedicarsi alla cultura. Avere come obiettivo la lettura di almeno un libro al mese. E poi andare a visitare mostre, musei o magari fare qualche viaggio, spinta in più per ampliare i nostri orizzonti.