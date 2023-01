A Mondovì ritorna l’Epifania con il ‘Re Mercante’

L’Associazione “La Funicolare”, dopo aver chiuso con successo gli appuntamenti natalizi, rilancia: in concomitanza con la festa dell’Epifania e con l’ormai consueto appuntamento organizzato dall'Aeroclub mongolfiere (XXXIII Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania), a Mondovì arriverà il “Re mercante”: nelle giornate di sabato 7 e , dalle ore 10.00 alle 18.00, appuntamento con la rassegna di opere artigianali e dell'ingegno umano, due giornate dedicate interamente all'eccellenza. La sesta edizione dell’hand made market, organizzata in collaborazione con la Città di Mondovì e la Confcommercio Ascom Monregalese e con i preziosi contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Camera di Commercio, uscirà nuovamente dai palazzi storici del Borgo medievale di Mondovì Piazza, ospitando i trenta artigiani in Piazza Maggiore, punto di arrivo della funicolare e transito verso gli spettacolari giardini del Belvedere, punto d’osservazione ideale sulla Granda e sulle numerose mongolfiere che coloreranno i cieli del monregalese, nonché la possibilità di seguire 'Night glow' (mongolfiere gonfiate al buio a tempo di musica) che andrà in scena 7 gennaio alle ore 18.30 in Corso Inghilterra (presso Area Industriale). La colonna sonora sarà dedicata al fenomeno “Stranger Things”, serie tv Netflix già divenuta un culto fra gli amanti dell’immaginario e della musica anni ‘80. Tante le arti in esposizione: dai ceramisti agli illustratori, complementi d’arredo, mobiletti, creazioni di carta pesta, gioielli, abbigliamento, ombrelli fatti a mano, lavorazioni in vetro e molto altro ancora. ‘Arte, ingegno e cose buone’ perché non mancheranno le tipiche specialità culinarie del territorio. "Dopo due anni di stop – afferma Mattia Germone, presidente “La Funicolare” – torniamo con grande entusiasmo e avviamo il 2023 con una manifestazione giovane ed allo stesso tempo già tradizione. Un richiamo invernale alla Mostra dell’Artigianato nonché mezzo per offrire ulteriori intrattenimenti ai numerosi spettatori del Raduno Aerostatico: fare sistema, lavorare insieme per il bene comune della Città di Mondovì. Questo il nostro intento". L’Area Industriale sarà collegata al centro storico tramite navette con partenze ogni 30 minuti dall’area di decollo a Corso Statuto e viceversa, dalle ore 10.00 alle 19.30. Il biglietto (costo 4 Euro) comprende andata e ritorno in funicolare oltre andata e ritorno in navetta, è acquistabile presso gli Infopoint siti in area decollo, in corso Statuto e in piazza Maggiore. Il giusto compromesso per vivere appieno la Città di Mondovì con un tour consigliato nel centro storico impreziosito da “Re Mercante” e punti ristoro in Piazza Maggiore, giardini e torre del Belvedere, presepe di Mario Ceroli nella Cripta del Duomo, ammirare l’ultimo week end con accensione dalle ore 18.00 alle 24.00 delle “Luci a Piazza”, visitare il Museo della stampa ed il Museo della ceramica, godere di Infinitum (tour immersivo guidato nella Chiesa della Missione).