Roddino, torna “Insieme per crescere”: un anno di attività per famiglie tra spazi condivisi e comunità

Dopo il riscontro positivo della prima edizione, a Roddino riparte “Insieme per crescere”, il percorso promosso dal Comune con il contributo della Fondazione CRC, dedicato al benessere relazionale, alla cura della famiglia e alla vita comunitaria nei piccoli borghi. Un progetto che mette al centro l’incontro tra generazioni, offrendo attività gratuite pensate per coinvolgere grandi e piccoli in esperienze condivise, tra apprendimento e divertimento.

Il coordinamento è affidato alla psicologa Giulia Tavilli, che guiderà un calendario articolato lungo tutto il 2026. Il primo appuntamento è in programma sabato 21 marzo alle ore 10, presso il Salone parrocchiale, con un laboratorio di musica e movimento curato dall’Associazione culturale Crome in movimento, rivolto ai bambini dai 15 mesi ai 4 anni insieme alle loro famiglie.

Un progetto che attraversa i luoghi della comunità

La seconda edizione si svilupperà in diversi spazi simbolici del paese: l’ex Sferisterio, la Biblioteca nella Casa Colorata, i giardini della Chiesa e il Salone parrocchiale. Luoghi che diventano parte integrante del progetto, pensati non solo come contenitori di attività ma come occasioni per rafforzare il senso di comunità e la condivisione.

Nel corso dell’anno prenderanno forma ulteriori percorsi. In primavera è previsto un ciclo di attività outdoor che unisce danza, motricità e letture animate per bambini fino ai 10 anni, in collaborazione con la psicologa Chiara Puliga. Nei mesi di giugno e luglio spazio agli adolescenti con un laboratorio di giocoleria condotto dal Collettivo Scirò insieme all’oratorio di Monforte d’Alba. In autunno si tornerà in Biblioteca con un percorso dedicato alle fiabe sonore, guidato dalla neuropsicomotricista Elisabetta Bernocco.

Una rete che tiene insieme il territorio

Alla base del progetto c’è una rete attiva di realtà locali: il Comitato Biblioteca, la Proloco di Roddino e l’oratorio di Monforte collaborano alla realizzazione delle attività, contribuendo a costruire un percorso condiviso tra istituzioni, volontari e professionisti.

“Insieme per crescere” si conferma così un’iniziativa capace di unire territorio e persone, rafforzando i legami e offrendo esperienze di qualità accessibili a tutte le fasce d’età.