"Castagne e coltelli", storica manifestazione di Frabosa Soprana premiata a Roma con il marchio qualità Epli

Un riconoscimento per i volontari, anima pulsante dei paesi. Questo è il valore più profondo del riconoscimento che oggi è stato consegnato alla Pro loco di Frabosa Soprana, nella sala della Lupa a Montecitorio, dove è stato consegnato il Marchio di Qualità EPLI (Ente Pro Loco Italiane) per la storica manifestazione "Castagne e coltelli".

"La targa appartiene a chiunque dedichi tempo, materiali e fatica per far crescere Frabosa - il commento della Pro loco che è stata a Roma per la cerimonia, insieme al sindaco Iole Caramello.

Rappresentati dal socio onorario Enrico Sidi, i volontari — dai giovanissimi ai veterani — sono stati i veri protagonisti del discorso del Presidente Manfredi Pierpaolo (anche Vicepresidente EPLI Piemonte-che ha portato il saluto di Andrea Torre Presidente EPLI Piemonte) e del Segretario Giampiero Peirano che ha portato nei palazzi romani il Kyé: “Frabusa i ōi ruvō a Rouma” (Frabosa è arrivata a Roma).

All'evento erano presenti ancheil presente dell’Associazione "Frabousan ki taiou" Alessandro Barabino con il Segretario David Bottero, il presidente Nazionale EPLI Pasquale Ciurleo e tutti i rappresentanti del Direttivo EPLI nazionale oltre a un’ampia delegazione parlamentare.

"Con il Marchio di Qualità in mano - commentano -, lo sguardo è già rivolto al futuro, vi aspettiamo il secondo fine settimana di ottobre per una nuova edizione di Castagne e Coltelli".