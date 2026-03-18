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Attualità | 18 marzo 2026, 18:37

"Castagne e coltelli", storica manifestazione di Frabosa Soprana premiata a Roma con il marchio qualità Epli

Oggi, mercoledì 18 marzo, la cerimonia di consegna del riconoscimento a Montecitorio

Un riconoscimento per i volontari, anima pulsante dei paesi. Questo è il valore più profondo del riconoscimento che oggi è stato consegnato alla Pro loco di Frabosa Soprana, nella sala della Lupa a Montecitorio, dove è stato consegnato il Marchio di Qualità EPLI (Ente Pro Loco Italiane) per la storica manifestazione "Castagne e coltelli". 

"La targa appartiene a chiunque dedichi tempo, materiali e fatica per far crescere Frabosa - il commento della Pro loco che è stata a Roma per la cerimonia, insieme al sindaco Iole Caramello

Rappresentati dal socio onorario Enrico Sidi, i volontari — dai giovanissimi ai veterani — sono stati i veri protagonisti del discorso del Presidente Manfredi Pierpaolo (anche Vicepresidente EPLI Piemonte-che ha portato il saluto di Andrea Torre Presidente EPLI Piemonte) e del Segretario Giampiero Peirano che ha portato nei palazzi romani il Kyé: “Frabusa i ōi ruvō a Rouma” (Frabosa è arrivata a Roma).

 All'evento erano presenti ancheil presente dell’Associazione "Frabousan ki taiou" Alessandro Barabino con il Segretario David Bottero, il presidente Nazionale EPLI Pasquale Ciurleo e tutti i rappresentanti del Direttivo EPLI nazionale oltre a un’ampia delegazione parlamentare.

"Con il Marchio di Qualità in mano - commentano -, lo sguardo è già rivolto al futuro, vi aspettiamo il secondo fine settimana di ottobre per una nuova edizione di Castagne e Coltelli".

Arianna Pronestì

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