Degrado negli spogliatoi del campo Coppino ad Alba: accessi bloccati dopo le occupazioni, ma resta il problema del decoro dell'area

Ad Alba torna al centro del confronto consiliare la situazione degli spogliatoi del campo sportivo Coppino, oggetto di una nuova interrogazione scritta del consigliere di minoranza Lorenzo Barbero.

Si tratta di un aggiornamento diretto rispetto alla segnalazione già presentata a novembre. Nel frattempo, spiega lo stesso Barbero, il quadro non aveva registrato miglioramenti, anzi. “Dopo la prima interrogazione la situazione non si era mossa, anzi era peggiorata”, racconta, facendo riferimento anche alle immagini scattate all’interno dei locali, che documentavano condizioni di forte degrado.

Alla nuova interrogazione ha risposto per iscritto l’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi, ricostruendo quanto emerso nei sopralluoghi e gli interventi effettuati.

Il nodo principale riguardava l’utilizzo improprio degli spazi. I locali erano stati forzati e utilizzati come ricovero di fortuna. “Nel corso dei controlli è stata accertata la presenza di persone che avevano occupato abusivamente gli spazi, utilizzandoli anche per il pernottamento”, viene spiegato nella risposta.

Per questo, l’intervento si è concentrato prima di tutto sulla sicurezza: “Si è proceduto al ripristino e al rafforzamento delle chiusure, al fine di impedire nuovi accessi non autorizzati”. Le nuove serrature installate rendono oggi i locali di fatto non accessibili dall’esterno.

Contestualmente sono stati effettuati controlli con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, che hanno portato anche all’allontanamento delle persone presenti.

Sul piano della sicurezza, quindi, il problema risulta affrontato. Ma la valutazione politica del consigliere Barbero resta solo parzialmente positiva.

“Sul problema degli ingressi abusivi la situazione dovrebbe essere risolta”, riconosce. “Ma non è la soluzione migliore: di fatto i locali sono stati completamente chiusi”.

Resta invece aperta, e per Barbero centrale, la questione della qualità dell’area. “C’è ancora molto da migliorare per quanto riguarda la pulizia e il decoro della zona, che restano carenti”.