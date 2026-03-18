"Again, tocca ancora a noi": a Boves un corso di formazione ANPI per giovani under 35 su democrazia, diritti e pace

L'ANPI provinciale, con il patrocinio del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte e del Comune di Boves, promuove la seconda edizione del corso di formazione per giovani under 35, dal titolo "Again, tocca ancora a noi — Democrazia, diritti e pace", in programma a Boves il 10, 11 e 12 aprile.

"Again": di nuovo. Un termine sbandierato dalle estreme destre come slogan per rendere ancora grandi le nazioni — dal MAGA americano al MEGA europeo — che questa volta viene rivendicato da chi ha una visione diversa del mondo. Mai come quest'anno, a seguito degli eventi bellici, delle grandi mobilitazioni popolari in tutto il mondo e dell'esperienza della Freedom Flottilla, quel titolo risuona con forza: tocca ancora alla gente comune amare la propria patria e lottare per la democrazia, come hanno fatto i giovani partigiani e le giovani partigiane, braccati per un'idea di libertà, torturati e uccisi per ideologie sbagliate, prevaricatrici e violente. Purtroppo tocca ancora a noi, perché il monito dei padri costituenti di ripudiare la guerra non è stato rispettato.

Il corso si apre venerdì 10 aprile alle ore 18 con un convegno pubblico presso l'Auditorium Borelli di Boves. Dopo i saluti del sindaco Matteo Ravera e del presidente dell'ANPI della Provincia di Cuneo Paolo Allemano, interverranno Domenico Ravetti, presidente del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte, e Abderrahmane Amajou, presidente di Action Aid Italia e membro della Flottilla.