Moretta, approvato il bilancio di previsione

Imposte comunali invariati, conti in regola e bilancio di previsione approvato. L’ultimo consiglio comunale dell’amministrazione guidata dal sindaco Gianni Gatti si è chiuso con l’approvazione del bilancio di previsione 2023, il principale documento finanziario della macchina amministrativa.

Il documento pareggia sulla cifra di 7,059 milioni di euro e, come anticipato prevede la conferma di tutte le aliquote di competenza comunale, senza aumenti. Per quanto riguarda la gestione corrente, sono stati confermati tutti i servizi erogati dal Comune: il servizio di mensa scolastica ai bambini dell’infanzia e agli studenti iscritti al tempo pieno della Primaria e delle medie, il servizio alle autonomie, interamente finanziato nel bilancio comunale per tutte le ore richieste e la corretta attività della casa di riposo comunale “Villa Loreto”.

"Trovandoci ancora – ha sottolineato il sindaco Gatti – in un periodo particolarmente complesso, il Comune garantisce l’attuazione di tutti i piani necessari per assicurare il corretto funzionamento del servizio".

Sul fronte degli investimenti, al momento l’intervento più consistente inserito a bilancio per il 2023 è il secondo lotto dei loculi cimiteriali, per un importo lavori di circa 300 mila euro. Continuerà inoltre il processo di efficientamento energetico, con un investimento di 50 mila euro.

Il bilancio potrà essere ovviamente oggetto di varianti e revisioni, soprattutto in virtù di eventuali finanziamenti o fondi derivanti da bandi cui il Comune di Moretta ha partecipato.