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Attualità | 17 marzo 2026, 12:39

Cimitero di Bra: dal 1° aprile scattano le estumulazioni d'ufficio per i loculi scaduti nel 2025

C'è tempo fino al 31 marzo per regolarizzare la propria posizione: ecco come contattare l'Ufficio dello Stato Civile

Il cimitero di Bra, immagine di repertorio

Il cimitero di Bra, immagine di repertorio

Come già comunicato nel mese di novembre scorso tramite avvisi in cimitero, sito web e albo pretorio del Comune, a partire dal 1° aprile per tutti i loculi, ossari e tombini scaduti nell'anno 2025, per i quali nessuno abbia provveduto diversamente entro il 30 dicembre 2025, verrà ordinata l'estumulazione o l'esumazione d'ufficio a carico del Comune.

A seconda dei casi, si potranno verificare situazioni diverse. Per i cadaveri di defunti da meno di 40 anni, la salma verrà interrata nel campo comune o in loculi disponibili nelle 7° file dei colombari presenti presso i campi I, L ed M del cimitero urbano, esclusivamente per i defunti di Bandito e del cimitero urbano. Per i cadaveri di defunti da oltre 40 anni si procederà invece all'apertura del feretro e alla riduzione in resti, con successiva collocazione in ossario generale comune; qualora il cadavere risultasse inconsunto, si provvederà all'inumazione in campo comune o nei loculi delle 7° file sopra citati, oppure alla cremazione, essendo trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Per quanto riguarda infine i resti in ossario, i tombini scaduti e i defunti inumati nel campo D, questi verranno deposti nell'ossario generale comune.

Chi intendesse ancora provvedere potrà rivolgersi entro e non oltre il 31 marzo all'Ufficio dello Stato Civile scrivendo a servizicimiteriali@comune.bra.cn.it. Chi fosse impossibilitato ad accedere al servizio tramite posta elettronica potrà concordare un appuntamento chiamando il numero 0172.438242, dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45 e il giovedì dalle 8.45 alle 16.

Trascorso tale termine, dal 1° aprile inizieranno i lavori relativi alle estumulazioni o esumazioni d'ufficio.

cs

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