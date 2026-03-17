Cimitero di Bra: dal 1° aprile scattano le estumulazioni d'ufficio per i loculi scaduti nel 2025

Come già comunicato nel mese di novembre scorso tramite avvisi in cimitero, sito web e albo pretorio del Comune, a partire dal 1° aprile per tutti i loculi, ossari e tombini scaduti nell'anno 2025, per i quali nessuno abbia provveduto diversamente entro il 30 dicembre 2025, verrà ordinata l'estumulazione o l'esumazione d'ufficio a carico del Comune.

A seconda dei casi, si potranno verificare situazioni diverse. Per i cadaveri di defunti da meno di 40 anni, la salma verrà interrata nel campo comune o in loculi disponibili nelle 7° file dei colombari presenti presso i campi I, L ed M del cimitero urbano, esclusivamente per i defunti di Bandito e del cimitero urbano. Per i cadaveri di defunti da oltre 40 anni si procederà invece all'apertura del feretro e alla riduzione in resti, con successiva collocazione in ossario generale comune; qualora il cadavere risultasse inconsunto, si provvederà all'inumazione in campo comune o nei loculi delle 7° file sopra citati, oppure alla cremazione, essendo trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Per quanto riguarda infine i resti in ossario, i tombini scaduti e i defunti inumati nel campo D, questi verranno deposti nell'ossario generale comune.

Chi intendesse ancora provvedere potrà rivolgersi entro e non oltre il 31 marzo all'Ufficio dello Stato Civile scrivendo a servizicimiteriali@comune.bra.cn.it . Chi fosse impossibilitato ad accedere al servizio tramite posta elettronica potrà concordare un appuntamento chiamando il numero 0172.438242 , dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45 e il giovedì dalle 8.45 alle 16.

Trascorso tale termine, dal 1° aprile inizieranno i lavori relativi alle estumulazioni o esumazioni d'ufficio.