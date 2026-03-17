Oltre 200 persone per la 7ª edizione di "2 Passi per l'Autismo" a Mondovì

Nonostante una giornata caratterizzata dal maltempo, il territorio monregalese ha risposto ancora una volta presente alla settima edizione di “2 Passi per l’Autismo”, svoltasi lo scorso sabato 14 marzo. Sono stati oltre 200 (212 per l’esattezza) gli iscritti alla corsa competitiva e alla camminata solidale, tutti uniti per sostenere le attività a favore dei bambini e dei ragazzi con autismo. L’iniziativa, che ha collegato Mondovì Piazza e Vicoforte attraverso il Sentiero Landandè, è stata patrocinata da Asl Cn1 (era presente il dottor Maurizio Arduino, responsabile psicologia e psicopatologia dello sviluppo dell’Azienda Ospedaliera ndr), Provincia di Cuneo, Comune di Mondovì e del Comune di Vicoforte.

“Desideriamo ringraziare di cuore l’associazione Autismo Help ODV, le amministrazioni comunali di Mondovì e Vicoforte, l’associazione Landandè e tutti i volontari che hanno collaborato con grande impegno all’evento - dichiara Gabriele Pascon, presidente del Team Marguareis. Nonostante il tempo avverso, l’evento è stato un grande successo e questo è merito della passione e della partecipazione di tutti. Un pensiero speciale va alla presidente di Autismo Help, Eralda Loser (scomparsa lo scordo 9 dicembre ndr): la sua dedizione e il suo impegno hanno lasciato un segno profondo e un grande vuoto, ma anche un’eredità di valori che continuerà a guidare iniziative come questa. Un sentito ringraziamento anche a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento”.

“Siamo entusiasti per il successo ottenuto nonostante il maltempo - aggiunge Erica Marabotto, presidente di Autismo Help Cuneo. - Ringraziamo profondamente tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, con una menzione speciale al Team Marguareis per il loro costante supporto alla nostra causa”.

“Come amministrazione comunale - aggiunge Luca Robaldo, sindaco di Mondovì - siamo fieri di sostenere sin dal suo inizio questo progetto che unisce sport e solidarietà, mantenendo vivo il ricordo e l’impegno di Eralda Loser, la cui visione continua a guidarci nel costruire una società sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti”.

"È stato un vero piacere e un onore, per la nostra amministrazione, accogliere per la prima volta quest'anno questo evento - conclude Gian Pietro Gasco, sindaco di Vicoforte - testimoniando la vicinanza della nostra comunità a cause così nobili".

La riuscita dell’evento è stata possibile anche grazie al generoso contributo di numerose realtà locali. Per il contributo ai pacchi gara e ai premi, Team Marguareis e Autismo Help Cuneo Odv ringraziano Tipografia Mondino (Fossano), Lekkerland dei Fratelli Serra (Peveragno), Printissima Stampa Digitale (Piozzo), Coop Liguria (Mondovicino), Balocco (Fossano), Gli Antichi Sapori di Nasi Mauro (Corsaglia), Costamatis Specialità Dolciarie (Fossano), Allemandi Pasta (Carrù), Cerrato Sport (Fossano), Farmacia Cumino (Fossano), Ottica Menestrelli (Fossano), Birra Alabuna (Villanova Mondovì), Cantina del Dolcetto (Dogliani), La Bottera (Riforano), FB Dolci Sugar Free (Frabosa Sottana) e Ristorante Taverna Garibaldi (Mondovì Piazza). Per il contributo economico: Tipolitografia Mondino di Fossano e Idrocentro di Mondovì. Per la preziosa collaborazione organizzativa: I volontari del Landandè, i volontari Papagolf di Fossano e gli Amici di Sant’Anna.

“A tutti i partecipanti e ai sostenitori - concludono congiuntamente le due associazioni organizzatrici - va il più sentito ringraziamento per aver trasformato una giornata di pioggia in uno straordinario momento di sport, condivisione e solidarietà”.