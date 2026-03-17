Giustizia: a Vignolo un incontro pubblico per capire davvero cosa cambia con la Riforma Nordio

Questa sera, martedì 17 marzo 2026 alle 20.30, presso la Sala Polivalente di Vignolo (Via Roma 6), comune a pochi chilometri da Cuneo, si terrà un incontro pubblico dedicato a comprendere in modo chiaro e accessibile i contenuti del Referendum sulla Giustizia del prossimo 22 e 23 marzo.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Sefira, nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di approfondimento non meramente tecnico, utile a orientarsi tra le ragioni del Sì e del No e a capire le ricadute concrete delle proposte di riforma. Sarà dato ampio spazio alle domande del pubblico. L’iniziativa nasce per sciogliere i dubbi che i cittadini possono avere sulla cosiddetta Riforma Nordio e sulle questioni a volte troppo tecniche, che possono diventare oggetto di facili malintesi.

Protagonisti due figure di primo piano del mondo forense: l’avvocato Alessandro Ferrero, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, che da anni segue da vicino i temi dell’organizzazione giudiziaria, del rapporto tra avvocatura e magistratura e dell’accesso alla giustizia per i cittadini, e l’avvocato penalista Nicola Menardo, del Foro di Torino ed equity partner dello studio Weigmann, dove guida il Dipartimento di Diritto Penale d’Impresa: dai reati societari alla responsabilità amministrativa degli enti, dalle indagini economico-finanziarie ai profili penali della governance aziendale.

Al centro del confronto a due voci, i 6 punti del referendum e i temi centrali della Riforma: ruolo del pubblico ministero e separazione delle carriere e del CSM, uno per Pm e uno specifico per i giudici, indipendenza della magistratura, impatto sui tempi dei processi e conseguenze pratiche per i cittadini.

La serata è aperta a tutti, ingresso libero.







