Monforte d'Alba: il 2022 regala l'omologazione del nuovo eliporto al volo diurno per l'elisoccorso

Un anno impegnativo, in cui il Comune di Monforte d'Alba ha lavorato bene tra difficoltà dovute ai costi dell’energia, comunque tamponati, ed alle norme e alla burocrazia che rallentano lo svolgimento delle opere e condizionano il lavoro degli uffici predisposti. Nonostante questo l’amministrazione comunale è riuscita a portare avanti un 2022 in cui si è ripartiti su più fronti, chiudendo l’anno con un bilancio economico positivo.



«Abbiamo lavorato molto nel 2022 - dichiara il sindaco Livio Genesio - soprattutto in chiave futura, ottenendo finanziamenti che saranno molto utili per il paese. Nell’anno appena concluso abbiamo anche preso decisioni importanti, nate da situazioni non dipendenti dalla nostra volontà. Basti pensare al caro energia che ci ha costretti, da marzo scorso, a spegnere le luci pubbliche dalle ore 3 alle ore 6 ogni notte. Una soluzione adottata anche da altri Comuni, necessaria seppur sofferta.



Lavorando molto per i mesi a venire abbiamo fatto i conti con una burocrazia pressante, sicuramente da migliorare, per agevolare gli addetti ai lavori nei Comuni. Lo Stato deve lavorare su questo aspetto perché gli strumenti che si hanno a disposizione dovrebbero essere utilizzati in modo più efficace, e non rallentati da norme o cavilli».



Il 2022 ha di fatto segnato una ripartenza importante in più settori: «È stato un anno di ripartenza - prosegue il sindaco - in cui il paese si è rianimato nelle numerose iniziative organizzate dalle associazioni, ritornando così ad una vita sociale importante. La spinta del turismo ha rianimato anche le attività ricettive e la ristorazione, senza dimenticare i vari interventi che siamo riusciti a terminare.



Giusto per fare qualche esempio ricordo il recupero dell’ex-scuola in Bussia, i vari interventi di manutenzione nel paese, la videosorveglianza, l’illuminazione pubblica a Perno, la tartufaia didattica con il coinvolgimento delle scuole. Queste sono solo alcuni interventi che abbiamo eseguito. Abbiamo ricevuto già fondi Pnrr per la digitalizzazione, e stiamo partecipando a diversi bandi per importanti lavori pubblici».



E si guarda al 2023 con speranza: «Sono in programma - continua il primo cittadino - ulteriori interventi che, ad esempio, interessano il centro storico del paese, la viabilità, il cimitero, il turismo, il recupero e restauro di edifici storici anche nelle frazioni».



E l’anno si apre con un’importante omologazione: «Dopo il sopralluogo al nostro eliporto per elisoccorso 118 posizionato nei pressi del cimitero comunale, è stata concessa l’abilitazione diurna e, nel mese di marzo, è in programma una serata per confermare anche quella notturna. Per il nostro paese ed il territorio credo che questo sia un passo importante e significativo: viene dato un servizio che può salvare la vita.



Per l’occasione coinvolgeremo la Protezione Civile e la Croce Rossa per un appuntamento in cui la popolazione potrà vedere una simulazione di intervento e l’elicottero da vicino. Un modo per sensibilizzare credo importante. Sempre in questo ambito verranno fatti incontri nelle scuole per far comprendere ai bambini l’importanza del primo soccorso, e serate per gli adulti su come utilizzare i defibrillatori posizionati in cinque punti del paese».