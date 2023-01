La Befana della Croce Rossa porta doni ai bambini dell’ospedale di Verduno [FOTO]

Dopo la pandemia, che ha limitato per due anni gli accessi nelle strutture sanitarie, quest’anno torna l’appuntamento con la “Befana dei bambini”, realizzato grazie al comitato albese della Croce Rossa Italiana e rivolto ai piccoli pazienti e ai neonati dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

Quest’anno la realizzazione di questo gesto di solidarietà è partita nel mese di dicembre con la “raccolta del giocattolo” e grazie alla collaborazione tra la locale Croce Rossa, i punti vendita Toysland e alla solidarietà di tanti albesi, che recandosi nei negozi, hanno acquistato dei doni da regalare alla Croce Rossa.

Così il 6 gennaio le volontarie e i volontari hanno potuto fare visita ai bambini dei reparti di pediatria e neonatologia del nosocomio di Verduno, gestiti dal dottor Alessandro Vigo e dalla dottoressa Antonella Miscali, portando loro in dono i giocattoli raccolti e la classica calza della Befana piena di dolciumi.

“Anche all’Epifania la vicinanza dei volontari della Croce Rossa ai sanitari della Asl ed ai bambini ricoverati si è fatta sentire e vedere – sottolinea Massimo Veglio, direttore generale dell’ASL CN2 – Un grande ringraziamento da parte della direzione generale e di tutti gli operatori. E ovviamente un grazie ed evviva da parte dei bambini”.

Tra i bimbi raggiunti dalla befana, anche il piccolo Mattia, con mamma Silvia e papà Luca, il primo nato del 2023.

Quello delle volontarie e dei volontari di Croce Rossa, è stato un gesto semplice di solidarietà, che attraverso un sorriso o una semplice carezza, ha regalato un momento di allegria e spensieratezza, sia ai bambini che alle loro famiglie.

“Il nostro compito non è solo quello di prevenire o di soccorre – dichiara il presidente del Comitato di Alba, Luigi Aloi - ma anche quello di alleviare la sofferenza, di non lasciare indietro nessuno, soprattutto i più vulnerabili. Venire oggi in ospedale, per fare sentire i bambini anche solo per un momento fuori dall'ambiente ospedaliero, è per noi una missione importante. Esserci per tutti è nel nostro DNA e quegli occhi e quei sorrisi ci confermano che la nostra è la scelta giusta”.

Costante è la presenza della Croce Rossa Italiana, da sempre accanto e al servizio delle persone più fragili e bisognose, con azioni a tutto tondo che la vedono impegnata nel servizio sanitario di urgenza e emergenza e in quello di trasporto territoriale, negli ambiti del sociale e in quelli legati alle attività di protezione civile.