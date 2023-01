Delegazione fossanese a Firenze per la posa delle 'Pietre d'inciampo'

Giovedì 12 gennaio si svolgerà a Firenze la cerimonia di posa delle "Pietre d'Inciampo" per commemorare tre illustri cittadini di nascita fossanese, poi trasferitisi a Firenze, deceduti nel campo di sterminio di Auschwitz nel 1943, ossia Alessandro Valobra, Violetta Valobra e Giulia Giuditta Colombo.



Alla commemorazione sono stati invitati l'Assessore alla Cultura del Comune di Fossano, Ivana Tolardo, l'Amministrazione Comunale fiorentina, la Regione Toscana e la Comunità Ebraica Toscana.



"Sono onorata che il Comune di Firenze abbia deciso di posare una pietra d'inciampo a memoria di 3 nostri concittadini e che abbia voluto coinvolgerci non solo per le ricerche storiche, ma anche per il momento istituzionale che suggella questa fattiva collaborazione iniziata nei mesi scorsi. Siamo particolarmente vicini alla comunità ebraica e la nostra solidarietà va a tutti loro per l'enorme tragedia di cui sono stati vittime. Il ricordo e la testimonianza vanno preservati e diffusi per contribuire a rendere onore alle persone e per impedire che venga dimenticato l'orrore subito ingiustamente", il commento l'assessore Tolardo.



Fin dal 1500 si registra a Fossano la presenza della comunità ebraica dove si stabilirono in via IV Novembre, luogo dove venne eretta anche la Sinagoga, poi abbattuta nel 1960. Numerose sono state le iniziative in questi anni che sono state intraprese dall'amministrazione comunale per suggellare la vicinanza e per contribuire a mantenere vivo il ricordo. Proprio lo scorso anno è stata inoltre deposta una targa in viale Sacerdote per commemorare la loro presenza. Anche quest'anno verranno riproposte altre importanti iniziative in occasione della giornata della memoria.