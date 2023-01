Saluzzo, 14 posti per il servizio civile in ambito turistico, culturale ed educativo

Quattordici posti per quattordici giovani volontari. Sono le opportunità per il Servizio civile nazionale 2023-24 nel Comune di Saluzzo.

Nel dettaglio:

• 1 volontario sarà alla Porta di Valle – Ufficio turistico di piazza Buttini (per info: 0171.46710 info@visitsaluzzo.it),

• 4 per il settore Servizi educativi di piazza Cavour (per info: 0175 211423/333 servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it),

• 2 per Spazio Giovani “il Quartiere” di piazza Montebello (per info: 0175-211458 informagiovani@comune.saluzzo.cn.it),

• 4 per la Biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” (per info: 0175-211451/453 biblioteca@comune.saluzzo.cn.it),

• 2 per i musei della Castiglia (per info: 0175-211438 daniela.grande@comune.saluzzo.cn.it),

• 1 per la Fondazione “Amleto Bertoni” (per info: 0172-43527 coordinamento@fondazionebertoni.it).

Tutti gli incarichi dei volontari avranno una durata di 12 mesi per 1145 ore annue, con un minimo di 20 alla settimana, su 5 giorni.

I posti di Servizio civile a Saluzzo sono parte degli oltre 71 mila a livello nazionale, secondo il bando pubblicato il 15 dicembre 2022. Le domande vanno presentate entro venerdì 10 febbraio alle 14.

Ogni giovane può presentare una sola domanda per un unico progetto. La procedura va fatta interamente sul web. Per presentare la “Domanda on Line (DOL)” è necessario accedere solo attraverso Spid o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone, esclusivamente all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

In caso di necessità di assistenza, è possibile consultare il il sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ , oppure scrivere a serviziocivile@provincia.cuneo.it.

Infine, c’è la possibilità di rivolgersi all' Ufficio Servizio Civile in corso Nizza 21 a Cuneo (dal lunedì al venerdì, dalle 9-12), prenotando un appuntamento per una consulenza ai numeri 0171/445.939 - 348.4991026 – 0171/445.807. https://www.provincia.cuneo.it/node/49111