La dirigenza del Cuneo Volley vicina al Caseificio Moris: "L'urgenza è trovare un capannone per riprendere la produzione"

C'erano anche i vertici del Cuneo Volley questa mattina a Caraglio, al Caseificio Moris, mentre erano in corso le operazioni di spegnimento del capannone, andato completamente distrutto.

C'erano infatti il presidente Gabriele Costamagna e Davide Bima, responsabile marketing. Non hanno voluto far mancare il loro sostegno alla famiglia Morisiasco che, con l'azienda, sostiene in veste di sponsor la squadra maschile cuneese.

Un messaggio a tutta la loro rete di contatti, perché non manchi il sostegno concreto ad un'azienda eccellente del territorio.

Carissimi sponsor e amici del Cuneo Volley,

questa mattina un nostro grande sostenitore e sponsor, Il Caseificio Moris, è stato colpito da un incendio.



In questo momento è fondamentale non fermare la produzione che fornisce i prodotti ai loro negozi. L’urgenza è trovare un caseificio, un magazzino/capannone adibito all’alimentare per riprendere la produzione.

Mando questo messaggio a tutta la nostra rete perché il passaparola possa offrire loro un supporto e aiutarli a trovare una soluzione in questo momento di grande difficoltà.