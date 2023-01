E' stato trovato questa sera, venerdì 13 gennaio, un gatto tigrato in via Allione a Cuneo.

Il gatto è stato soccorso da Noemi Mallone, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che lo ha preso in custodia in attesa di ritrovare i proprietari, lanciando un appello sui social: "Per evitare che potesse farsi del male in strada l’ho portato momentaneamente a casa mia. Se qualcuno sapesse di chi fosse, chiedo di diffondere la notizia, grazie".