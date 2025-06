Turismo e ambiente, al Colle della Maddalena nuovi cassonetti della pattumiera. Il sindaco Ciaburro: "Ne arriveranno presto altri"

Più visitatori e turisti, più cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Due concetti che sembrano non avere nulla a che fare tra di loro, ma che invece sono strettamente correlati, se si vuole attuare un’accoglienza che significa anche attenzione per l’ambiente ed il decoro. Come spiega il sindaco di Argentera, l’onorevole Monica Ciaburro: “Con l’arrivo della bella stagione, fortunatamente, aumentano i turisti ed i visitatori sia nel comune di Argentera che al Colle della Maddalena. Per questo tra le tante cose da potenziare, per un’accoglienza che sia rispettosa verso gli utenti e verso il paesaggio, c’è anche la raccolta differenziata dei rifiuti. Rifiuti che aumentano propio in relazione ad un maggior numero di persone”.

Per questo, nell’ambito di una programmazione impostata già diversi mesi fa, al Colle della Maddalena sono arrivati dei nuovi cassonetti per contenere i rifiuti. Inoltre, nel prossimo periodo ne saranno istallato altri e quelli più obsoleti verrano ritirati per essere poi sostituiti con altri nuovi.

“Ringrazio l’azienda CEC nella persona del suo presidente Pier Giacomo Quiriti e la dottoressa Simona Testa, nonché l’azienda di Demonte che si occupa concretamente della raccolta dei rifiuti in maniera sempre attenta - sottolinea il sindaco Monica Ciaburro - per aver proceduto nel minor tempo possibile ad attuare quanto avevamo stabilito in una programmazione che riguarda tutto il territorio del comune di Argentera. Nei fine settimana si concentra la maggior parte dei visitatori e quindi il carico più alto di rifiuti, poi vengono raccolti dall’azienda stessa, entro il lunedì. Per questo può accadere di vedere i contenitori stracolmi di rifiuti, che però verranno portati via nel giro di poche ore per garantire decoro e igiene. È doveroso - aggiunge Ciaburro - lanciare anche un appello al senso civico delle persone che visitano il nostro territorio: se vogliamo una natura incontaminata, il primo gesto di non abbandonare i rifiuti, tocca proprio a noi. Comunque sono piccoli disguidi che possono accadere in un paese a vocazione turistica come il nostro e anzi, mi permetto di ricordare che avere turisti significa anche far girare l’economia dell’intera valle. Cosa che credo possa far piacere a tutti coloro che ad Argentera e nelle zone vicine vivono e lavorano ogni giorno, con dedizione e non pochi sacrifici”.