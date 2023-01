Sabato prossimo a Saluzzo ci sarà la "Festa della Polizia Locale"

Sabato 21 gennaio il comando di Saluzzo organizza la “Festa della Polizia locale” in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono degli agenti, che cade il 20 gennaio.

I vertici saluzzesi hanno inviato i colleghi di numerosi altri Comuni della provincia di Cuneo e sono attesi in città decine di poliziotti.

Il ritrovo è fissato per le 18,30 quando sarà celebrata una messa in duomo per ricordare l’impegno e il lavoro di tutti gli agenti in servizio e per pregare il santo patrono. L’invito è per la partecipazione in divisa. Seguirà un momento più conviviale, con la cena nel ristorante “Il Trio”, sempre a Saluzzo, in località San Lazzaro (prenotazione obbligatoria).

Il corpo di Polizia locale di Saluzzo, organizzatore della giornata, da ottobre è guidato da Fulvio Sensentro, dopo il pensionamento della comandante Bruna Gerbaudo. Conta su 13 agenti, di cui 2 in servizio da alcune settimane.

“Oltre ai colleghi delle Polizie locali del Cuneese – dice il comandante Senestro – invito alla nostra festa, e in particolare alla messa per il nostro patrono, anche tutta la cittadinanza perché ci piacerebbe essere sempre di più vicini ai bisogni dei residenti, persone prima che funzionari che possano essere un punto di riferimento in caso di bisogno, per informazioni, per consigli e non solo da contattare per reprimere comportamenti sbagliati o reati. Siamo a servizio dei nostri concittadini e vogliamo essere sempre più in mezzo a loro. Venite a trovarci, conoscerci e ad incontrarci”.