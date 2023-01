Al Baladin di Cuneo due showcooking su ravioli al plin e Castelmagno

Dopo il successo del primo appuntamento dedicato al Vitellone Piemonte IGP al Baladin Spazio Open di Cuneo ci si prepara per le prossime serate di gennaio

Giovedì 19 sarà la volta dei ravioli al plin con il progetto Mescià. mentre la settimana successiva si chiude il mese con il Castelmagno DOP.

“Mëscià”, ovvero mescolato, è il nome del progetto avviato dalla cooperativa Momo, con il contributo della Fondazione Crc e la collaborazione con Associazione Amici Case del Cuore.

Il progetto “Mëscià pasta fresca integrate” vede la collaborazione di ragazzi provenienti da contesti migratori che, accompagnati e formati, producono pasta fresca utilizzando ingredienti della Valle Stura, in un laboratorio di produzione a Demonte.

Altro attesissimo ritorno in casa Baladin: le serate DrWhy. Nel primo trimestre 2023 tre serate con il super quiz a tema:

Harry Potter (giovedì 26 gennaio)

Disney ( giovedì 23 febbraio) e

Grey’s Anatomy (giovedì 23 marzo)

Per i babbani che amano la magia, per gli eterni romantici e per chi avrà i cartoni della propria infanzia sempre nel cuore i giochi inizieranno sempre alle ore 21:00 e per prenotare il proprio posto sarà sufficiente chiamare il locale al numero 0171489199.