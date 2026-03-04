 / Eventi

"D'Accordi Musicali", domenica a Cherasco concerto barocco con il trombettista Mauro Pavese e l'Orchestra B. Bruni

Quarto appuntamento della rassegna che unisce Cherasco e Dogliani: nella Chiesa di San Gregorio un viaggio tra Vivaldi, Torelli e Telemann. Ingresso libero

Il solista Mauro Pavese con l'Orchestra Bruni

La rassegna concertistica "D’Accordi musicali", giunta al quarto appuntamento, presenta un nuovo appuntamento domenica 15 marzo a Cherasco nella Chiesa di San Gregorio, alle ore 17: il Concerto cameristico con Mauro Pavese alla tromba solista e l’Orchestra d’archi B. Bruni.
 

Il programma, eseguito per tromba dal solista Mauro Pavese e con l’orchestra d’archi B. Bruni, guida l’ascoltatore nel cuore del Barocco europeo, mettendo a confronto la vitalità della scuola italiana con l’eleganza delle tradizioni francesi e tedesche. I concerti per archi in sol minore di Vivaldi incorniciano il percorso, affiancati da pagine che valorizzano la tromba solista, come il concerto di Torelli e la sonata di Telemann. Completano il programma la raffinatezza galante della sinfonia di Hasse, il carattere architettonico del concerto grosso in re maggiore di Dall’Abaco e il brillante gusto francese della suite per tromba di Mouret, una musica brillante e cerimoniale, in cui la tromba assume un ruolo festoso e luminoso, sostenuta da danze dai ritmi chiari e incisivi.  

Intitolata al violinista e compositore cuneese Antonio Bartolomeo Bruni (1757– 1821), l’orchestra è stata fondata nel 1953 dal M° Giovanni Mosca, che per mezzo secolo ne è stato il Direttore e animatore. Grazie alla sua duttilità, che le permette di passare dalle dimensioni di un piccolo complesso d’archi a quelle di un grande complesso sinfonico, riesce a svolgere una capillare opera di diffusione della cultura musicale principalmente nel Cuneese, ma anche in molti centri del Nord Italia e della Francia del Sud.

Il suo vasto repertorio spazia dal Barocco al Novecento, con aperture ai moderni generi della musica da film, della canzone d’autore e del jazz.

"D’Accordi Musicali", che mette in dialogo Cherasco e Dogliani, rinnova per il secondo anno consecutivo la collaborazione tra le due amministrazioni comunali. Due realtà unite non solo dalla vicinanza geografica, ma anche da profonde affinità culturali, radici storiche comuni e un’identità condivisa. L’iniziativa nasce dal desiderio di rafforzare le sinergie e dare vita a un progetto condiviso, con l’intento di proporre un’offerta culturale attenta e di qualità, capace di valorizzare e raccontare il territorio attraverso il linguaggio universale della musica.

Una rassegna, sostenuta dalla Fondazione CRC e dalle Fondazione CRT, con ingresso libero, conferma come la musica possa essere strumento privilegiato di connessione, capace di creare armonia non solo tra le note, ma anche tra le persone, i luoghi e le istituzioni.

