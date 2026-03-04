Riscoprire la bellezza della scrittura a mano: a Dogliani un workshop di calligrafia in biblioteca

Il gruppo di lettura “Innamorati della lettura” e la Biblioteca “L. Einaudi di Dogliani, propongono un pomeriggio dedicato alla riscoperta di un gesto antico, semplice e profondamente umano: la scrittura a mano.

Sabato 14 marzo alle ore 16, presso la Biblioteca “L. Einaudi”, si terrà un workshop teorico-pratico di calligrafia in collaborazione con l’esperta Cinzia Cogno.

L’iniziativa nasce dal desiderio di coinvolgere i partecipanti del gruppo – e tutti gli appassionati – in un’esperienza che intreccia scrittura e lettura, anche attraverso romanzi a tema come La cartoleria Tsubaki di Ito Ogawa (edito da Neri Pozza), un libro che celebra il valore delle parole scritte a mano e la cura racchiusa in ogni messaggio.

Il workshop, della durata di circa due ore, sarà articolato in due momenti distinti:

Una prima parte teorica, dedicata a un breve percorso nella storia della scrittura a mano e nell’evoluzione della calligrafia e dei suoi principali stili: dal ruolo fondamentale che ha avuto nei secoli, al periodo di progressivo abbandono, fino alla sua riscoperta contemporanea. Saranno inoltre approfonditi i benefici della scrittura manuale e i diversi modi in cui oggi la calligrafia viene praticata, non solo come forma artistica, ma anche come esercizio meditativo e strumento di consapevolezza.

Una seconda parte pratica di dimostrazione dello stile “Corsivo Inglese” realizzato con inchiostro e pennino, dove i partecipanti potranno sperimentare direttamente la scrittura calligrafica.

L’obiettivo è offrire un’esperienza semplice, piacevole e accessibile a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina.

L’invito è a non lasciare che questa abilità si perda nella velocità del digitale, ma di tornare a usarla, anche solo per il piacere di farlo. Un pomeriggio per riscoprire il valore del segno tracciato su carta, della lentezza e della bellezza delle parole scritte a mano.