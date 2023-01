Bra celebra il Giorno della Memoria

Venerdì 27 gennaio 2023 la Città di Bra ricorda e celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale che commemora le vittime dell’Olocausto nel giorno in cui, nel 1945, fu liberato il campo di sterminio di Auschwitz.

Le celebrazioni braidesi prenderanno il via alle ore 20.30 in piazza Caduti per la Libertà, dove si terrà la commemorazione ufficiale, con intervento del Sindaco Gianni Fogliato e del Presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo. Da lì si proseguirà verso il Cinema Vittoria, in piazza Cavour, per la proiezione cinematografica ad ingresso gratuito del documentario “Tre minuti” di Bianca Stigter. La pellicola, con inizio alle 21, racconta il tragico destino della comunità ebraica di Nasielsk attraverso un filmato amatoriale in 16 mm trovato per caso in un armadio. Opera di forte impatto emotivo presentata come evento speciale fuori concorso alle Giornate degli Autori 2021 a Venezia, il film è unico nella sua originalità: non è solo un documentario sull’Olocausto ma un nuovo modo di raccontare il cinema e il peso della memoria.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Le iniziative del Giorno della Memoria 2023 sono organizzate dal Comune di Bra in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo e la sezione locale Anpi. Maggiori informazioni chiamando l’Ufficio Turismo e Cultura al numero 0172.430185. (em)