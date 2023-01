Gribaudo (PD): "Equo compenso, bocciati i nostri emendamenti migliorativi"

“Alla destra non interessa il bene dei professionisti, ma solo rivendicare una bandierina”. Lo afferma la deputata Chiara Gribaudo, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, a proposito della bocciatura di tutti gli emendamenti al testo sulle Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali avvenuto oggi in Commissione.



"‘Abbiamo un’occasione storica: scrivere una norma che difenda i professionisti e che renda applicabile il principio dell’equo compenso. Il Governo si fermi e ascolti le opposizioni, perché approvare una scatola vuota rischia di essere una trappola dannosa per i professionisti’ dice la deputata DEM.



‘La proposta della destra è sbagliata, perché colpisce con sanzioni inique i professionisti sottopagati e non i committenti inadempienti. Inoltre è una legge che tutelerà un professionista su 10.



La nostra priorità è garantire ai professionisti compensi equi, non sanzioni e discriminazioni per chi di loro lavora attraverso rapporti non convenzionali o non è iscritto agli ordini. Vogliamo allargare la platea dei committenti a cui si applica e spostare su di loro l’onere delle sanzioni, raddoppiando l’indennizzo previsto per il professionista pagato sotto soglia. Bisogna ascoltare le richieste delle associazioni dei professionisti. Serve una ulteriore riflessione, non un blitz per blindare il testo e votarlo in fretta e furia, senza la possibilità reale di modificarla in Aula", conclude Chiara Gribaudo.