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Eventi | 16 marzo 2026, 14:02

Giornate FAI di Primavera: Cherasco apre palazzi storici e chiese

Sabato 21 e domenica 22 marzo visite gratuite al Palazzo Comunale, Monte di Pietà, Palazzo Gotti di Salerano e Chiesa di Sant’Agostino. Itinerario fino al Santuario della Madonna delle Grazie

La chiesa di Sant'Agostino a Cherasco

La chiesa di Sant'Agostino a Cherasco

Il borgo di Cherasco partecipa alla XXXIV edizione delle Giornate FAI di Primavera (21-22 marzo) aprendo al pubblico, a contributo libero, diversi luoghi di interesse storico e artistico solitamente inaccessibili.

Tra le tappe principali, il Palazzo Comunale con il salone restaurato che evoca la firma della Pace di Cherasco (1631); il Palazzo del Monte di Pietà, con documenti sulla vita amministrativa dal 1243; e il Palazzo Gotti di Salerano, dimora barocca riaperta dopo due anni, decorata dagli affreschi di Sebastiano Taricco e testimone di soggiorni di Vittorio Amedeo II.​

Eccezionalmente visitabile anche la Chiesa di Sant’Agostino, gioiello barocco con il “Paradiso” sulla cupola, mentre l’itinerario “Tra storia e devozione” conduce al Santuario della Madonna delle Grazie (XVIII secolo), con oltre cento ex voto.

Tutte le visite sono a contributo libero, con prenotazioni sul sito giornatefai.it. L’evento promuove la tutela del patrimonio locale, sostenuto da volontari e Apprendisti Ciceroni.

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