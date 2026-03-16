Ceva, apertura straordinarie per le tessere elettorali in vista del referendum

In vista delle consultazioni per il referendum confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo, il Comune di Ceva invita tutti i cittadini aventi diritto al voto a verificare di essere in possesso della tessera elettorale con almeno uno spazio libero per poter esprimere il proprio voto.
In caso contrario, si consiglia di recarsi appena possibile presso gli uffici comunali per richiedere una nuova tessera, onde evitare problemi di affluenza a ridosso dei giorni delle votazioni.
A fronte di qualsivoglia esigenza, gli uffici comunali saranno comunque aperti per la consegna delle tessere elettorali nei seguenti giorni e orari:
- domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23;
- lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15.