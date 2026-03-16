Oltre mille treni monitorati a Cuneo: ritardi sotto il 3%, ma sulla Ferrovia delle Meraviglie raddoppiano

Scriviamo spesso di treni e ritardi. Perché sono tante le persone che si spostano utilizzando questo mezzo. Molti per lavoro, altri per turismo. Spesso restano ostaggi di disservizi che vanno dai guasti ai problemi di linea causati dal maltempo. Con ritardi e cancellazioni.

L'ultimo episodio è accaduto questa mattina sulla Cuneo-Ventimiglia, con la circolazione ferroviaria sospesa tra Saint-Dalmas-de-Tende e Fontan-Saorge a causa della caduta di un albero sulla sede ferroviaria, provocata dal maltempo che ha interessato la zona della Val Roya nella giornata di ieri.

La circolazione è ripresa regolarmente alle 10:15, come pubblicato dall'Osservatorio Ferrovia del Tenda. Ma con contraccolpi sulle corse successive.

Un evento imprevedibile, che racconta di una linea problematica. E la conferma arriva dal sito https://www.tabelloneorari.com

Si tratta di una piattaforma nazionale che monitora treni e voli in tempo reale, con pagine regionali e locali.

Abbiamo chiesto il dettaglio degli ultimi 30 giorni relativamente ai treni che partono, arrivano o transitano per la stazione di Cuneo.

Non è andata malissimo, perché su 1.100 treni monitorati, il ritardo è stato sul 2,8% dei convogli. Ma ecco che torniamo al Cuneo-Ventimiglia, dove il ritardo sale al 5,9%, con ritardi decisamente impattanti per gli utenti.

Il peggiore registrato negli ultimi 30 giorni è stato infatti di 50 minuti.

Stamattina è stata la caduta di un albero a determinare i ritardi. Un episodio che sulle linee ferroviarie può capitare un po' ovunque, ma che sulla Cuneo-Ventimiglia finisce quasi sempre per pesare di più.

I dati dell’ultimo mese lo confermano: la rete regge, ma qui la puntualità resta più fragile. Perché è la linea stessa ad esserlo, per quelle caratteristiche che le sono valse il titolo di Ferrovia delle meraviglie.