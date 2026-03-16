Piobesi d’Alba dice addio al reduce centenario Giuseppe Bona

Si svolgeranno domani, martedì 17 marzo, alle ore 10, nella parrocchia San Pietro in Vincoli a Piobesi d’Alba, i funerali di Giuseppe Bona, classe 1925, reduce di Guerra ed ex impresario edile, molto conosciuto in tutto il Roero.

Nato e vissuto nel paese roerino, Giuseppe Bona venne inviato diciassettenne sul fronte occidentale, in Francia. Dopo essere stato catturato dagli alleati venne internato in un campo di concentramento a Marsiglia, dal quale riuscì a fuggire durante un bombardamento, tornando a casa a piedi.

Il Gruppo Alpini Corneliano-Piobesi e la sezione ANA di Cuneo lo festeggiarono in occasione dei suoi 100 anni lo scorso novembre, sottolineando la sua costante presenza alle manifestazioni e ai raduni delle Penne Nere.

(Giuseppe Bona durante la festa per i 100 anni)

"Lo zaino è a terra, il cammino è finito: il nostro caro Reduce è andato avanti” - così sulla pagina Facebook il commosso ricordo del Gruppo Alpini Corneliano e Piobesi, che prosegue - Ci stringiamo con affetto fraterno e sincera commozione alla famiglia. La nostra presenza vuole essere un abbraccio forte, per testimoniare che non siete soli nel ricordare un uomo che è stato colonna della nostra storia e custode dei nostri valori”.

Anche l’amministrazione comunale di Piobesi d’Alba porge le sue più sentite condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia.

Giuseppe Bona lascia la figlia Maria, con il marito Michele, la nipote Martina e molti amici e parenti. La preghiera del S. Rosario verrà recitata questa sera, lunedì 16 marzo, in parrocchia a Piobesi d'Alba, alle ore 20.30.