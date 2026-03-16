Smart Village, il GAL apre al bando per l’innovazione rurale

Il GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio organizza per lunedì 23 marzo alle ore 17, presso l’Auditorium Borelli – Piazza Borelli, Boves (CN), un incontro pubblico aperto al territorio di presentazione del Bando SRG07 dedicato alle Strategie Smart Village, una nuova opportunità finalizzata a sostenere progetti di cooperazione tra soggetti pubblici e privati per lo sviluppo innovativo dei territori rurali.

L’incontro, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo e con il contributo delle società Prokalos e Weco, sarà momento di presentazione e di confronto con amministrazioni locali, imprese, associazioni e cittadini interessati a partecipare alla costruzione di strategie condivise per il futuro del territorio: durante l’appuntamento verranno altresì illustrati in modo chiaro contenuti, obiettivi e modalità di partecipazione al bando.

Lo strumento dello Smart Village, promosso dalle politiche europee per lo sviluppo rurale, mira a sostenere comunità capaci di collaborare e trovare insieme soluzioni innovative alle sfide dei territori montani e rurali, come lo spopolamento, la necessità di garantire servizi adeguati alla popolazione e la valorizzazione delle risorse locali. Attraverso un percorso partecipativo, enti pubblici, imprese, associazioni e cittadini possono lavorare insieme alla costruzione di strategie territoriali integrate e innovative.

Il bando, attivato dal GAL nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale “Abitare la montagna: sostenibilità, relazioni e qualità della vita”, sostiene la nascita e l’attuazione di progetti condivisi capaci di generare benefici economici, sociali e ambientali per le comunità del territorio.

Le strategie potranno svilupparsi in diversi ambiti, dal turismo sostenibile ai servizi digitali, dall’energia alla gestione delle risorse ambientali, fino a iniziative innovative in campo sociale e nei servizi di prossimità.

La dotazione finanziaria complessiva del bando è di 120.000 euro, con contributi compresi tra 20.000 e 80.000 euro per ciascun progetto.

Durante l’incontro del 23 marzo saranno presentati nel dettaglio i contenuti del bando e il percorso di accompagnamento alla progettazione che il GAL metterà a disposizione dei territori, con l’obiettivo di supportare i territori a sviluppare idee progettuali e strategie solide e partecipate.

“Attraverso questo bando vogliamo stimolare la collaborazione tra i diversi attori del territorio e sostenere progettualità innovative che contribuiscano a migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità rurali” - commenta il Dott. Odenato (Direttore del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio) - “Lo Smart Village rappresenta un’occasione concreta per rafforzare la capacità dei territori di fare rete, valorizzare le risorse locali e costruire percorsi di sviluppo sostenibili e duraturi”.

L’incontro è aperto a tutti i soggetti interessati a conoscere le opportunità offerte dal bando e a contribuire alla costruzione di nuove strategie di sviluppo locale.





