 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 16 marzo 2026, 12:59

Smart Village, il GAL apre al bando per l’innovazione rurale

Lunedì 23 marzo a Boves incontro pubblico sul SRG07: 120mila euro per strategie condivise tra Comuni, imprese e cittadini delle Valli Gesso, Vermenagna e Pesio

L'incontro si tiene all'Auditorium Borelli di Boves

L'incontro si tiene all'Auditorium Borelli di Boves

Il GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio organizza per lunedì 23 marzo alle ore 17, presso l’Auditorium Borelli – Piazza Borelli, Boves (CN), un incontro pubblico aperto al territorio di presentazione del Bando SRG07 dedicato alle Strategie Smart Village, una nuova opportunità finalizzata a sostenere progetti di cooperazione tra soggetti pubblici e privati per lo sviluppo innovativo dei territori rurali.

L’incontro, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo e con il contributo delle società Prokalos e Weco, sarà momento di presentazione e di confronto con amministrazioni locali, imprese, associazioni e cittadini interessati a partecipare alla costruzione di strategie condivise per il futuro del territorio: durante l’appuntamento verranno altresì illustrati in modo chiaro contenuti, obiettivi e modalità di partecipazione al bando.

Lo strumento dello Smart Village, promosso dalle politiche europee per lo sviluppo rurale, mira a sostenere comunità capaci di collaborare e trovare insieme soluzioni innovative alle sfide dei territori montani e rurali, come lo spopolamento, la necessità di garantire servizi adeguati alla popolazione e la valorizzazione delle risorse locali. Attraverso un percorso partecipativo, enti pubblici, imprese, associazioni e cittadini possono lavorare insieme alla costruzione di strategie territoriali integrate e innovative.

Il bando, attivato dal GAL nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale “Abitare la montagna: sostenibilità, relazioni e qualità della vita”, sostiene la nascita e l’attuazione di progetti condivisi capaci di generare benefici economici, sociali e ambientali per le comunità del territorio.

Le strategie potranno svilupparsi in diversi ambiti, dal turismo sostenibile ai servizi digitali, dall’energia alla gestione delle risorse ambientali, fino a iniziative innovative in campo sociale e nei servizi di prossimità.

La dotazione finanziaria complessiva del bando è di 120.000 euro, con contributi compresi tra 20.000 e 80.000 euro per ciascun progetto.

Durante l’incontro del 23 marzo saranno presentati nel dettaglio i contenuti del bando e il percorso di accompagnamento alla progettazione che il GAL metterà a disposizione dei territori, con l’obiettivo di supportare i territori a sviluppare idee progettuali e strategie solide e partecipate.

“Attraverso questo bando vogliamo stimolare la collaborazione tra i diversi attori del territorio e sostenere progettualità innovative che contribuiscano a migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità rurali” - commenta il Dott. Odenato (Direttore del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio) - “Lo Smart Village rappresenta un’occasione concreta per rafforzare la capacità dei territori di fare rete, valorizzare le risorse locali e costruire percorsi di sviluppo sostenibili e duraturi”.

L’incontro è aperto a tutti i soggetti interessati a conoscere le opportunità offerte dal bando e a contribuire alla costruzione di nuove strategie di sviluppo locale.



 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium