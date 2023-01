I migliori trucchi per riconoscere gli occhiali Gucci originali

Gucci, il famoso produttore di articoli per la persona, iniziò la sua attività nel lontano 1921. Inizialmente si dedicava esclusivamente alla produzione di articoli in pelle, tuttavia nel corso degli anni ha ampliato la gamma e oggi il marchio è sinonimo di qualità su un'ampia varietà di articoli compresi gli occhiali da sole. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, i prodotti Gucci sono costantemente imitati e contraffatti da produttori di tutto il mondo, ma soprattutto dai paesi orientali. Molte volte le imitazioni sono così buone che è persino difficile distinguerle dalla realtà. Ci sono tuttavia alcuni indicatori che ci permettono di capire se questi occhiali sono veri o contraffazioni, e che di seguito ci apprestiamo ad elencare dettagliatamente uno per uno.

Controllare le diciture riportate sugli occhiali

Uno dei modi più semplici per verificare se gli occhiali da sole Gucci sono falsi o veri è di controllare se il nome è corretto e che in genere si trova nella parte interna della montatura. Inoltre va sottolineato che gli occhiali Gucci sono realizzati esclusivamente in Italia dalla controllata del Gruppo Safilo pertanto, nella parte interna dobbiamo trovare la frase Made in Italy seguite dalle lettere CE che significano Conformité European. Tutte le scritte presenti sugli occhiali della gamma Gucci devono infine apparire nitide quindi senza nessun tipo di sbavatura.

Verificare il numero di modello e la presenza di alcuni accessori

Per assicurarsi che gli occhiali Gucci siano effettivamente originali è opportuno verificare che all'interno della cornice siano presenti le lettere GG che stanno per Guccio Gucci e dal numero del modello. Quest’ultimo deve avere quattro cifre seguite dalla lettera S. Molti dei contraffattori appongono invece numeri di modello sulle montature che non corrispondono al design degli occhiali e quindi si possono facilmente rilevare se si fa una ricerca su Internet. Come per tutti i prodotti Gucci, gli occhiali del brand sono accompagnati dal rispettivo certificato di autenticità e garanzia e che è possibile trovare sulla confezione. Di solito si presenta come una carta stampata di buona qualità all'interno di una busta. Inoltre sulla scheda devono esserci anche informazioni sul modello e sul colore degli occhiali. Infine è importante sapere che quelli veri Gucci vengono corredati in una bella scatola, su cui è possibile trovare la scritta del brand stampata con uno stile di lettere identico a quelle presenti sulla montatura. A margine è dato sapere che nella confezione è incluso anche un panno per la pulizia anch’esso corredato sempre del logo Gucci.

Controllare la polarizzazione delle lenti

Gli occhiali Gucci hanno sempre lenti polarizzate, per cui gli imitatori possono quindi posizionare tutte quelle oscure ma, il più delle volte, non lo sono. A questo punto alla domanda come controllare se una lente è polarizzata oppure no, la risposta è breve ed esaustiva; infatti, basta indossare gli occhiali e vedere il monitor di un computer acceso, soprattutto da diverse angolazioni. Se le finestre o le lenti a un certo punto si scuriscono, allora sono effettivamente polarizzate. Come nota a margine vale la pena aggiungere che gli occhiali Gucci autentici non hanno mai cerniere in plastica né quelle fissate al telaio tramite viti. Inoltre, le cerniere devono sempre muoversi agevolmente e facilmente e soprattutto non creare molta resistenza. Questi requisiti se rispettati sono quindi anch'essi importanti per identificare senza alcun dubbio l'originalità degli occhiali a marchio Gucci.