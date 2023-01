La fredda settimana in provincia di Cuneo con picchi a -20 gradi

Sono le temperature più fredde raggiunte in questa stagione contraddistinta da un andamento a due facce. Prima il freddo a inizio dicembre a cui sono seguite le prime nevicate in quota. Poi la nevicata del 15 dicembre anche in bassa quota su quasi tutto il Piemonte. In seguito i giorni di Natale caratterizzati da un innalzamento delle temperature, ma soprattutto dal fenomeno dell’inversione termica, con picchi a 15 gradi in montagna e temperature più fredde tra i centri della pianura.