Meteo, weekend molto freddo, ad inizio settimana possibili nevicate

Nei prossimi giorni affluirà aria ancora molto fredda dal Nord Europa, anche se fino a lunedì non succederà nulla di rilevante in termini di fenomeni meteo. Da lunedì invece, con la risalita di un minimo di pressione dal sud Italia si potranno affacciare precipitazioni soprattutto sul basso Piemonte, nevose fino a bassa quota.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 20 a domenica 22 Gennaio.

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature, con possibili nebbie mattutine sulle aree di pianura di torinese e Piemonte orientale.

Temperature sotto la media del periodo, con minime abbondantemente sotto lo 0 (valori anche fino a -5/-10 °C, in assenza di vento e di copertura nuvolosa/nebbia) e forti ed estese gelate e brinate notturne e mattutine. Di giorno le massime potranno raggiungere i 5/6 °C in presenza di soleggiamento continuo. Al mare le minime saranno comprese tra 1 e 4 °C, e le massime tra 7 e 9 °C.

Venti assenti o deboli di direzione prevalentemente nordorientale in pianura, eccezion fatta per le zone settentrionali dove saranno possibili raffiche di Foehn. Moderati venti settentrionali anche su savonese e genovese.

Da lunedì 23 Gennaio

Una bassa pressione dal sud Italia si potrebbe spostare verso nord quel tanto che basta a far affluire aria più umida da est, che scontrandosi con le Alpi potrà generare precipitazioni, nevose fino a bassa quota, soprattutto sul cuneese, tra lunedì e martedì prossimi. Continuerà in questo modo anche l'afflusso di aria fredda dal nordest Europa, per cui ci attende un'altra settimana piuttosto fredda.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

