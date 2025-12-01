METEO DELLA SETTIMANA / Nuvoloso e deboli nevicate in quota oltre i 1200 - 1500 metri

Deboli correnti nordoccidentali legate ad una estesa area depressionaria atlantica (che si estenderà fino nel Mediterraneo nel corso della settimana) manterranno un tempo prettamente autunale fatto di copertura nuvolosa continua e deboli piogge e deboli nevicate fino ai 1200/1500 m, almeno fino a venerdì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 1 a venerdì 5 dicembre

Cielo per la gran parte del tempo molto nuvoloso o coperto anche se qualche sprazzo di sole non mancherà. Piogge intense stamattina sul levante ligure, poi nel corso dei giorni ci saranno piogge deboli sporadiche e irregolarmente distribuite un po' su tutte le nostre regioni. Nevicate oltre i 1200/1500 m, grazie a temperature ancora leggermente sotto la media del periodo.

Dal punto di vista termico quindi avremo basse escursioni giornaliere, con massime comprese tra 7 e 12 °C, e minime tra 4 e 7 °C.

Venti su Piemonte e valle d'Aosta assenti o deboli variabili, su Liguria centro-occidentale saranno presenti venti settentrionali per lo più costanti e moderati, con qualche locale rinforzo. Deboli settentrionali/grecale sul levante.

Da sabato 6 dicembre e ponte dell'Immacolata

Dopo questa parentesi grigia e umida si profila una situazione con alta pressione per tutto il ponte del'Immacolata e temperature in rialzo associato a bel tempo. Da confermare nei prossimi aggiornamenti.

