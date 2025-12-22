Maltempo e precipitazioni: sarà un bianco Natale anche in pianura e sulle Langhe

Ancora maltempo diffuso soprattutto tra basso Piemonte e Liguria occidentale, temperature in calo tra vigilia e Natale con possibilità di nevicate fino in pianura. Migliora nel fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 22 e domani martedì 23 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse anche forti tra cuneese e Liguria occidentale, intensità e quantità di piogge in diminuzione spostandosi verso nord e verso est. Nevicate abbondanti su Alpi Marittime e Cozie meridionali ma oltre i 1000/1200 m, qualche possibile nevicata più in basso solo su cuneese meridionale ma non sotto gli 800/900 m.

Temperature ancora in regime di bassa escursione giornaliera e mediamente attorno 6-9 °C su pianure piemontesi, tra 10 e 13 °C sulle coste liguri. Maggiore escursione dove le precipitazioni saranno assenti o al più deboli.

Venti da moderati a forti di tramontana o grecale su centro e ponente ligure, deboli orientali su zone pianeggianti del Piemonte, che domani ruoteranno da nord.

Mercoledì 24 dicembre e Natale

La situazione è ancora poco definita, tuttavia l'evoluzione dovrebbe andare in questo modo: le temperature saranno in calo e sotto la media del periodo a partire dal 24 sera. I fenomeni di precipitazione riprenderanno dal pomeriggio dopo una temporanea pausa/dimunizione tra martedì sera e mercoledì mattina, e colpiranno in particolare tutta la fascia occidentale del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di ponente nelle aree più interne.

La neve scenderà di quota fino ai fondovalle sulle Alpi, mentre in pianura ci sarà la possibilità di qualche nevicata sulle aree pedemontane e pianure cuneesi, Langhe e colline torinesi, tra la sera e la notte di Natale, ma al momento la quantità di eventuale neve al suolo resta incerta. Graduale diminuzione dei fenomeni a partire dal pomeriggio del 25.

Temperature come detto in calo di 3/4 °C, e ancora con escursione giornaliera ridotta a causa del persistere del cielo coperto soprattutto sui settori occidentali.

Venti da moderati a localmente forti da est su pianure del Piemonte e su appennino ligure di levante tra mercoledì sera e la notte di Natale, poi forti settentrionali il giorno di Natale su Liguria di ponente.

Tendenza Santo Stefano e weekend

Ancora possibili residue precipitazioni sui settori occidentali il giorno di Santo Stefano, poi dovrebbe migliorare definitivamente per l'aumento delle temperature e della pressione, che dovrebbero garantire tempo bello e più soleggiato tra sabato 27 e domenica 28. Tuttavia la temperatura al suolo tornerà ada avere escursione più ampia per cui a fronte di un aumento delle temperature massime, ci sarà uan diminuzione delle minime con brinate o gelate qua e là.

