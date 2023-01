Scopri cosa puoi fare e dove puoi andare questa domenica di gennaio

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Città e paesi in festa

Appuntamento questa domenica a Saluzzo con il Fitwalking del Cuore dove si attendono migliaia di persone in piazza Cavour per la partenza della ventesima edizione dell’evento sportivo non agonistico. Il percorso comprende tre tracciati, di 6, 10 e 13 chilometri che, da piazza Cavour a Saluzzo, si snodano verso la collina e i comuni di Manta e Verzuolo. Partenza in programma per le 10 con una camminata non competitiva per tutti: appassionati di fitwalking, gruppi di cammino, famiglie con bambini e passeggini oppure in compagnia dell’amico a quattro zampe. L’intero costo del pettorale (5 euro) viene donato a progetti solidali promossi da scuole e associazioni. I pettorali con pacco gara a disposizione sono diecimila. Info: www.facebook.com/Fitwalkingdelcuore

In questo fine settimana torna a Bene Vagienna l’attesissima Fiera della Beata Paola. Oggi, domenica 22 gennaio, sono in programma la fiera commerciale, agricola e artigianale e il mercatino dei prodotti biologici. Dalle 11.30 ci sarà la sfilata della banda musicale. L’artista della motosega Sergio Sciandra realizzerà una statua lignea della Beata Paola. Durante la giornata sono previsti spettacoli di falconeria, il pranzo al castello e la distribuzione di vin brulè, punch e soma d'ai. Dalle 14.30 andrà in scena il tradizionale corteo storico, con figuranti in abiti dell’epoca.

Programma completo su: www.facebook.com/Fiera-della-beata-paola-285190072353176

La nona edizione del Motoraduno invernale più alto d'Italia, Agnellotreffen a Pontechianale, in Valle Varaita si terrà fino ad oggi, domenica 22 gennaio. Sono attesi centinaia di centauri in arrivo da tutta Italia e non solo. Per tutta la giornata ci sarà la possibilità di degustare i prodotti tipici locali e visitare le botteghe artigiane della zona, oltre che gli stand presso l'area espositiva. Sarà allestito un tendone, con la distribuzione di cibo e bevande calde, in funzione per tutta la durata del raduno. La chiusura dell'evento è prevista attorno alle 14, quando è previsto il saluto degli organizzatori e l'arrivederci all'edizione 2024, quella del decennale.

Programma completo: www.agnellotreffen.com

Fino ad oggi nel Comune di Sommariva del Bosco si terrà la festa patronale del cantone San Sebastiano. Alle 11, la chiesa cantonale ospiterà la santa messa officiata da don Nino Olivero. Alla funzione parteciperà la corale “I Cersulin” di Ceresole d’Alba. Seguirà un rinfresco offerto dal comitato festeggiamenti.

A Mondovì ogni quarta domenica del mese l'appuntamento nel rione Breo con il mercatino dedicato all'antiquariato, collezionismo e hobbistica. Oggi, per tutta la giornata saranno presenti una novantina di espositori di mobili antichi, collezionismo, oggettistica di design e vintage.

Oggi, 22 gennaio, al Prato Nevoso Village sarà un pomeriggio di festa e di gioco per bambini e ragazzi che saranno chiamati a realizzare sculture di pupazzi di neve. Per i più piccoli è in funzione tutti i giorni dalle 9 alle 17.30 il servizio di “Asilo della neve”, centro di custodia per bambini da 13 mesi a 6 anni, con insegnanti multilingua. Info: www.facebook.com/pratonevosovillage

A Piasco la montagna sarà grande protagonista fino a questa domenica con la decima edizione di “Montagne Nostre”, l’appuntamento per gli amanti della montagna. Oggi, alle 17, ci sarà la proiezione del film “La Pantera delle Nevi”. Ingresso gratuito. Info: www.piasco.net

A Borgo San Dalmazzo, nell'ambito del programma celebrativo della "Giornata della Memoria 2023". Oggi, domenica 22, ci sarà la Marcia dei Lumini. Con partenza da Piazza Don R. Viale, attraverso la città si ripercorrerà il tragitto che portò 349 ebrei dal campo di raccolta alla stazione ferroviaria, ora sede del Memoriale e del vicino percorso museale MEMO4345. La marcia verrà introdotta alle ore 16.00 presso la Chiesa di Santa Croce da una Santa Messa in suffragio dei deportati defunti ed alle ore 16.45, presso Piazza Don R. Viale, area dell'ex campo di Borgo San Dalmazzo, da un momento di riflessione a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo S. Grandis. Possibilità di visitare Memo4345. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo

Spettacoli e musica

"Il soldatino di stagno" è lo spettacolo in programma oggi alle 16.30, al Teatro Civico di Busca per la rassegna “Il teatro fa il suo giro”. Racconta di un soldatino di stagno senza una gamba e della splendida ballerina del carillon ed è una storia d'amore, di diversità, di coraggio. Info e biglietti: www.santibriganti.it/provv-caraglio-busca-dronero

Questa domenica, 22 gennaio, alle 16.30 il Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba ospita il primo

appuntamento della rassegna Burattinarte d’Inverno 2023. Lo spettacolo in programma è “Varietà Prestige” e racconta di Mitzi, un’elegante clown in gonnella, che porterà gli spettatori nel suo mondo di fantasie retrò, di manie surreali e di sogni reali. Accanto a lei, i suoi soci di legno: marionette dall’apparenza innocente, ma chi manipolerà chi? Chi sarà il vero protagonista di questo spettacolo? Si tratta di un omaggio all’avanspettacolo, al mondo del cabaret degli anni ’30; quando le persone cercavano l’incanto e gustavano la dolcezza che l’arte varia sapeva donare.

Info: www.burattinarte.it/locandina_rassegna/xxiv-edizione-inverno-2023

Bra omaggia San Sebastiano, patrono della Polizia Locale e compatrono della città, con una

serie di appuntamenti rivolti a tutta la cittadinanza. Le celebrazioni si aprono con il concerto del pianista maestro Alessandro Varlotta, in programma alle 17 di questa domenica nel Coro della Chiesa di Santa Chiara in via Barbacana 40. Ingresso libero. Info: www.turismoinbra.it

Alle 16.30 di oggi torna al Teatro Busca di Alba la rassegna “Famiglie a Teatro”. In questo appuntamento domenicale ci sarà grande spazio per la compagnia albese Magog, che presenterà il nuovo spettacolo “Circolare!!! Regole per la patente ambientale”. In scena un professore un po’ svampito che, aiutato da un valido collaboratore, tenterà di risolvere il problema dei rifiuti. Come? Riciclandoli e provando a ridurli. Info: www.teatroalba.it

Per la rassegna “Domeniche a teatro” che accompagna le famiglie nei mesi invernali appuntamento al Teatro Toselli di Cuneo oggi alle 17.30 con il Teatro Pan di Lugano che propone “L’usignolo o dell’amicizia” uno spettacolo liberamente ispirato a “L’usignolo” di Hans Christian Andersen. È la storia di un incontro inaspettato tra una strana signora e una ragazza distratta e frenetica. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Mostre e cultura nella Granda

I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. Oggi, 22 gennaio, è in programma alle 16.30 una visita spettacolo interattiva per bambini dai 7 anni di e con Elisa Dani dal titolo “ColorandoMi via via -

Da Venezia alla pura gioia del colore dentro di sé”. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 5 marzo 2023. Orario nel fine settimana: sabato e domenica: 10- 19.30.

Info: www.fondazionecrc.it

Prosegue a Somano la mostra fotografica Vecchi mulini nei luoghi fenogliani nella biblioteca comunale "G. Peisino" in via Roma a Somano. La mostra sarà visitabile il sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o su prenotazione.

Info: www.facebook.com/comune.somano

Ad Alba, nella chiesa di San Domenico si può visitare fino al 29 gennaio la mostra “Verso Caravaggio – La luce del tormento”, un viaggio per conoscere Caravaggio partendo dalla fine della tormentata vita del maestro lombardo. L’esposizione ha al centro l’opera “San Giovannino Giacente”. Nel fine settimana è aperta dalle 10 alle 18. Info: www.piemontemusei.it

Il setificio seicentesco di Caraglio accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Consigliata la visita guidata del setificio piemontese dove sono anche esposte alcune immagini di McCurry. Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it

A Cherasco fino al 19 febbraio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró,

per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato

nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato

e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore

per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti

internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico,

Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Anche a Busca la mostra “Joan Miró Genius loci. Sogno forza e materia” verrà prorogata fino

al 19 febbraio. Oggi i visitatori potranno avere in regalo con il biglietto, la visita al Borgo Biandone, l’antica area industriale, dove è ancora presente la vecchia fucina «d’la Pianca», di proprietà della famiglia Cavallo, che sarà meta del percorso. La fucina è un esempio di come l’acqua del canale «della Morea», costruito nel 1400, era il motore per le attività della comunità. La visita inizierà da Casa Francotto dove è allestita la mostra dedicata al grande pittore catalano che è stata prorogata fino al 19 febbraio. Il percorso sarà condotto da una guida naturalistica. Partenze alle 14, 14,45 e 15,30. Prenotazioni: info@casafrancotto.it Info: www.facebook.com/casafrancotto

Fino al 31 gennaio, presso la Casa delle Meridiane ad Ormea sarà possibile continuare a visitare gratuitamente la collettiva di pittura di artisti locali dal titolo “Pittori ad Ormea”,

realizzata con l’aiuto dell’associazione culturale Ulmeta. L’esposizione propone quadri e dipinti realizzati da artisti della Val Tanaro. Nei saloni la possibilità di ammirare le opere di Renzo Barcaroli, Mattia Bertola, Fiorenza Bianchieri, Antonio Celia, Silvestro Ferrero, Alessandro

Ghiglia, Cinzia Ramò, Paolo Roatta, Elisa Sappa e Alex Traterrestre. La collettiva di pittura è visitabile il sabato, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30.

Info: www.comune.ormea.cn.it

A Villanova Mondovì tutte le domeniche di gennaio si potranno visitare i Presepi nella Grotta dei Dossi. La cavità naturale si presenta come una spettacolare successione di corridoi e sale decorate con concrezioni policrome dalle sfumature più incredibili che ne fanno la grotta più colorata d’Italia. Visite alle 15, 16 e 17, prenotazione obbligatoria. Info: www.grottadeidossi.it

A Mondovì è da vedere Infinitum, l’innovativo percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza.

Info e orari: www.facebook.com/Infinitum-Chiesa-della-Missione-Mondovì-110105130346562

La Fondazione Museo Diocesano di Alba propone la visita al Palazzo Vescovile che aprirà in esclusiva le sue porte per accogliere i visitatori nelle sale del piano nobile, con le sue stanze di rappresentanza, la quadreria e la cappella vescovile, uno spazio barocco completamente affrescato su commissione del vescovo Mons. Francesco Vasco. L’appuntamento è per oggi, domenica 22 gennaio, con visite straordinarie al piano nobile del palazzo e alla cappella vescovile. Due turni, alle ore 15 e 16. I posti solo limitati. La prenotazione è obbligatoria. Ingresso gratuito. Info: www.visitmudi.it

Appuntamento con la cultura anche a Saluzzo. Questa domenica, 22 gennaio, dalle 14 alle 18 ci sarà l’apertura straordinaria della Biblioteca Storica, in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria. Verranno esposti alcuni dei più antichi e prestigiosi volumi della collezione civica, con un focus sul fondo donato da Francesco Costa, morto a Mauthausen nel 1944.

Le visite partiranno a cadenza oraria dalle 14.00 alle 17.00 e saranno gratuite.

Prenotazioni obbligatorie scrivendo a musa@itur.it

Sempre oggi, nello stesso orario, è in programma l’apertura straordinaria dell’Archivio storico. L'esposizione dell'Archivio Storico, "Comunità ebraica e deportazione nelle carte dell'archivio comunale", sarà incentrata principalmente sulle vicende della Comunità ebraica Saluzzese. Le visite partiranno a cadenza oraria dalle 14 alle 17 e saranno gratuite.

Prenotazioni obbligatorie scrivendo a musa@itur.it

A Bene Vagienna questa domenica si potranno visitare le mostre: “Realismo arcano”, rassegna di opere di Mirko Andreoli, nella cella del campanile della chiesa parrocchiale; “Utilità e

prestigio”, collezione di bastoni da passeggio ospitata a casa Ravera; “Interlocuzioni di arte contemporanea”, esposizione internazionale di pittura, scultura, fotografia, digital art e installazione allestita a palazzo Lucerna di Rorà. Info: www.amicidibene.it