Esplosione in un alloggio a San Quintino di Mondovì: una persona deceduta

Intervento dei vigili del fuoco provinciali a Mondovì, nella mattinata di oggi (domenica 22 gennaio).



Si tratta di un’esplosione, occorsa per cause e con dinamica ancora da determinare, in un cascinale di strada San Quintino. Le informazioni a disposizione delle forze di soccorso sono ancora sporadiche, ma secondo i carabinieri non ci sarebbero feriti ma un uomo deceduto (che sarebbe irriconoscibile).



Sul posto le squadre di Mondovì, Dogliani e Ceva, assieme all’emergenza sanitaria.

Articolo in aggiornamento.