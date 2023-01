Falegnameria specializzata nella costruzione arredi per yacht ricerca personale volenteroso, motivato e con l'umiltà di imparare, da inserire in azienda:

• giovane con buona manualità, possibilmente appena uscito da una scuola inerente, contratto tirocinio finalità assuntiva

• giovane con buona manualità, autonomia e minima esperienza nel settore falegnameria e/o carrozzeria per contratto apprendistato

• ragazzo con esperienza in falegnameria e/o carrozzeria, ottica assuntiva



Requisiti fondamentali:

- disponibilità a trasferte in Liguria

- residenza a Savigliano o limitrofi

- automunito



Inviare eventuali candidature a: falegnameria2023@gmail.com

Astenersi perditempo e senza i requisiti richiesti.