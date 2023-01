Auto esce di strada e precipita per 70 metri a Venasca: tratto in salvo il conducente

Si è concluso da poco un intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e dei Vigili del Fuoco nel comune di Venasca per un automobilista precipitato fuoristrada.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 17.30, da una prima ricostruzione l'autovettura potrebbe aver perso il controllo a causa della neve, ed è precipitata lungo il versante per una settantina di metri prima di arrestarsi impattando lateralmente contro un albero. Quando i tecnici del Soccorso Alpino sono giunti sul posto hanno trovato il guidatore cosciente ma molto dolorante e ancora bloccato nell'abitacolo, in condizioni di leggera ipotermia.

Non era chiaro dalle dinamiche da quanto tempo fosse accaduto l'incidente. Con il supporto dei Vigili del Fuoco è stato aperto l'abitacolo e i soccorritori hanno estratto l'uomo utilizzando un estricatore di ultima generazione che stabilizza la colonna vertebrale.

In seguito lo hanno caricato sulla barella e ricondotto sulla sede stradale utilizzando attrezzatura e tecniche alpinistiche. Poiché l'autoambulanza non riusciva a raggiungere il luogo a causa della neve, si è proceduto a piedi con la barella per un ulteriore tratto prima di consegnare l'uomo all'equipe sanitaria. Secondo una prima diagnosi, avrebbe riportato una sospetta frattura al femore e al bacino.