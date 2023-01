Per Centenario Fenogliano in scena al Sociale di Alba le poesie di Primo Levi

Proseguono gli appuntamenti dell’ultimo capitolo delle Celebrazioni del Centenario di Beppe Fenoglio racchiusi sotto il titolo “Una questione privata”.



I festeggiamenti del centenario fenogliano includono un omaggio a un altro importante scrittore e partigiano: mercoledì 25 gennaio alle ore 21, al Teatro Sociale andrà in scena lo spettacolo “FUGA. Ventuno poesie di Primo Levi” con le letture di Valter Malosti e il progetto sonoro e live electronics GUP Alcaro con Paolo Spaccamonti alle chitarre. In questo lavoro di ricerca - promosso dal Comune di Alba in collaborazione col Centro Studi Beppe Fenoglio - Malosti compie un viaggio appassionato nelle sorprendenti e lancinanti liriche del grande scrittore, composte tra il 1946 e il 1985.

Dopo la prima teatrale avvenuta lo scorso ottobre ad Alba, lo spettacolo “Un Giorno di Fuoco” portato in scena da Beppe Rosso con la regia è di Gabriele Vacis, va in scena alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino dal 25 al 28 gennaio e dal 2 al 5 marzo sempre a Torino a San Pietro in Vincoli nell’ambito della stagione di Fertili Terreni Teatro.