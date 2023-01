Verzuolo, paese e frazioni cardioprotetti

Verzuolo è cardioprotetta, così come le frazioni. Sono stati installati nei giorni scorsi i cartelli all’inizio del paese che lo identificano come tale.

I defibrillatori sono nove, precisa il sindaco GianCarlo Panero. All’inizio di via Castello nel borgo antico, in via Saluzzo, nel parco giochi e nelle frazioni. Tutti donati da imprese e famiglie.

L’ultimo dalla famiglia Chiabrando in ricordo di Modesto Chiabrando, scomparso nel 2021, ex vigile dipendente comunale e responsabile comunale dell’AIB, il corpo Volontari Antincendi Boschivi, per il Comune di Verzuolo.

"Installati i dispositivi, ora prevediamo i corsi per volontari, per formare le persone all’utilizzo del defibrillatore, in caso emergenza. Questi strumenti si inseriscono nell’ambito degli interventi sulla salute del territorio e massima vicinanza alla popolazione".