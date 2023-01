Prima conviviale del 2023 per il Rotary Club Savigliano

Mercoledì sorso, a La Porta delle Langhe, la prima conviviale 2023 del Rotary Club Savigliano. Serata serena e rilassata, nonostante la fitta nebbia sulle nostre strade.

L’occasione era il fare conoscenza ed amicizia con due nuovi soci. Reingresso di Alessandro Sandra di Cavallermaggiore e trasferimento dal Club di appartenenza di Bra a quello di Savigliano di Marco Aurelio Varetto.

Anch’egli di Cavallermaggiore, ha spiegato come la sua scelta non dipendesse solo da ragioni di residenza ma anche per orbitanza nel Saviglianese della maggior parte delle sue Attività. Entrambi personaggi di spicco, hanno tessuto con i presenti una simpatica rete di conversazioni

Già socio fondatore del Club, nel 2002-03 Sandro Sandra, oltre ad altri incarichi, ne era stato sesto presidente promuovendo vari services in ambito locale, taluni internazionali. Nel suo anno, il club aveva ammesso tra i soci, ed era la prima volta, la presenza femminile.

Successivamente, era stato Presidente della Casa di Riposo San Giorgio di Cavallermaggiore. Il suo padrino, Ezio Mellano, e poi Sergio Buscatti hanno ricordato punti salienti del suo variegato curriculum.

E’ seguita, padrino Attilio Gagliano, la presentazione di Marco Aurelio Varetto, coniugato con Mara Canello e con tre figli, Leonardo, Marianna, Amedeo,Francesco. Nato a Torino e laureatovi in Economia e Commercio è laureando in Scienze Politiche a Milano.

Oltre ad appartenenza ad associazioni varie, Consigli d’Istituto ed altro ancora, è socio fondatore di parecchie società: Genesi Gestione Imprese Italia, Italia Servizi Odontoiatrici, Studio Broker, MSA, Mltutela, Eumed Centro Medico con sedi a Savigliano, Fossano e Borgo S. Dalmazzo, MDL MED ,Gruppo Arcadia

Dopo gli applausi di benvenuto e le fotografie di rito di Giovanni Monasterolo, il presidente Buscatti ha fatto il punto sullo stato dei programmi e ricordando il prossimo Seminario a Savona del 28 gennaio al Priamar ha tracciato brevemente la storia di questa Fortezza.