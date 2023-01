Barge, fanno saltare il Bancomat della filiale Unicredit: bottino di 120 mila euro

Vernice spray sulle telecamere di sicurezza e una miscela di esplosivo fatta brillare per arrivare a mettere le mani sulle banconote custodite all’interno dello sportello automatico. Il bottino sarebbe di circa 120 mila euro.



Così ignoti, quando erano circa le 4 di questa notte (mercoledì 25 gennaio), hanno fatto saltare il bancomat della filiale Unicredit di piazza Garibaldi a Barge, in pieno centro paese. I malviventi si sono poi allontanati in direzione di Pinerolo.



Sul fatto indagano i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Saluzzo.