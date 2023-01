Saluzzo piange la scomparsa di Filippo Pratis

È mancato ieri, martedì 24 gennaio, nella sua abitazione di Saluzzo in via Bodoni 25, Filippo Pratis, 78 anni, informatore farmaceutico in pensione.

Appassionato di trial, amante della montagna, della fotografia e degli animali, era figlio di Emilio Pratis della storica ditta di bibite e liquori che fu vicesindaco di Saluzzo a cavallo tra gli anni ‘50 e ’60 e poi sindaco di Martiniana Po negli anni ’70.

Filippo Pratis lascia la moglie Adriana le figlie Cristina con Mauro, Emilia con Marco, i nipoti: Eleonora, Carlo ed Enrico; le sorelle Maria Teresa e Laura.

Il Rosario sarà recitato questa sera, mercoledì 25 gennaio, alle ore 18 in cattedrale.

I funerali si svolgeranno giovedì 26 gennaio alle 14,30 sempre in cattedrale.

Dopo il rito funebre la salma proseguirà per il tempio crematorio di Bra.

