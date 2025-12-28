 / Cronaca

Cronaca | 28 dicembre 2025, 11:24

Venasca: un albero cade sulla strada della Rolfa, bloccando la carreggiata

Intervento dei Vigili del Fuoco per ripristinare la viabilità

Immagine di repertorio

È tornata regolare la circolazione sulla strada della Rolfa a Venasca dopo l'intervento di rimozione dell'albero caduto sul sedime stradale durante la notte.

La squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Venasca è intervenuta prontamente questa mattina per liberare la carreggiata dall'albero che ostruiva completamente il passaggio, impedendo il transito veicolare.

Dopo la segnalazione delle 9:15, le operazioni di rimozione si sono concluse in mattinata, consentendo la riapertura della strada e il ritorno alla normalità del traffico. L'intervento tempestivo ha permesso di limitare i disagi per automobilisti e residenti della zona.

Non si registrano danni a persone o veicoli. Le cause della caduta degli alberi sono probabilmente da ricondurre alle recenti condizioni meteorologiche che hanno interessato l'area.

cs

