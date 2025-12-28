Sciatore si perde fuoripista tra Artesina e Rastello, salvato dal Soccorso Alpino

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nella zona tra Artesina e Rastello (CN) per uno sciatore che si è smarrito affrontando il percorso fuoripista. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16.30, sul posto l'intervento è stato gestito in collaborazione con i Carabinieri e il servizio di soccorso piste del comprensorio sciistico. L'uomo è stato raggiunto ormai con il buio in un vallone dove era rimasto bloccato ed è stato riaccompagnato, illeso, verso valle.



Un intervento simile, nella stessa zona, è stato gestito anche nel pomeriggio di ieri.