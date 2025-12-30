 / Cronaca

Cronaca | 30 dicembre 2025, 14:11

Garessio, camion abbatte cassa di manovra al passaggio a livello

L'incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 dicembre, nei pressi del cimitero. Sul posto Polizia locale, Vigili del Fuoco e tecnici di RFI

Incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 dicembre, nei pressi del cimitero dove un camion ha urtato e divelto la cassa di manovra del passaggio a livello nel comune di Garessio. 

L'allarme è scattato verso le 16.30, sul posto è intervenuta la Polizia locale per il presidio dell'area e del traffico, insieme ai Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, oltre ai tecnici di RFI. 

Il sedime stradale è poi stato liberato e la circolazione ripristinata.

Arianna Pronestì

