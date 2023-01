Una torre panoramica di 40 metri per la prima volta in piazza Galimberti a Cuneo

Da venerdì piazza Galimberti, a Cuneo, avrà il suo luna park di Carnevale, una tradizione per la città. Tra le tante conferme, svetta, è il caso di dirlo, una novità assoluta, non solo per il capoluogo e per la Granda ma per tutto il Piemonte.

E' in fase di allestimento, pronta a girare da venerdì, una torre panoramica o sky tower di ben 40 metri di altezza. Con una base di 12 metri per 15 e un grande fusto attorno al quale sono agganciate le famose catene.

Adatta a tutti, farà divertire grandi e piccoli, purché siano alti almeno un metro.

"Ce ne sono due in tutta Italia - spiegano il signor Cristiani della storica famiglia di giostrai. Una è al Sud, una seconda gira per nelle regioni del Nord, ma qui in zona ce l'abbiamo solo noi e verrà montata a Cuneo. Una bellissima occasione di divertimento per la città".

La torre sarà in funzione fino al 12 marzo, tutti i giorni tranne il martedì di mercato.

Un grande palo illuminato con delle catene attrezzate di sedute e cinture di sicurezza. Una salita fino a 20 metri circa, il giro e poi su fino a 40 metri, dove si proverà anche qualche brivido.

"Il nostro settore - spiega ancora Cristiani - dopo la crisi dovuta al Covid, che ha colpito tutto il settore dell'intrattenimento, si è fortunatamente ripreso. E' necessario, però, stare al passo con le novità e presentare attrazioni adatte anche ad un pubblico più adulto. Questa è davvero una giostra per tutti. I cuneesi non possono mancare".