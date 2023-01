A Dronero il nuovo impianto di videosorveglianza

È entrato in attività il nuovo impanto di videosorveglianza (totalmente finanziato dall'Amministrazione comunale) del Comune di Dronero. Fino a qualche giorno fa sul territorio erano presenti 5 telecamere non funzionati.



Il nuovo impianto consta di 11 telecamere, installate nei punti di accesso del comune e lungo le strade e le zone di maggior traffico e affollamento collegate all'infrastruttura tecnologia necessaria e ad una sala dedicata (come previsto dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.



La struttura di videosorveglianza costituisce un punto di partenza per ulteriori sviluppi; il Comando di Polizia Locale ha, già, predisposto un piano di fattibilità per un nuovo lotto che prevede l'installazione di ulteriori 25 telecamere.



Le riprese effettuate sul territorio sono di due tipi:

- Telecamere 'di contesto' che consentono di avere una grande angolazione e di monitorare la situazione di una determinata zona:

- Telecamere con funzionalità di lettura targhe che hanno un'angolazione più limitata e sono dotate di un processore OCR che converte le immagini in dati alfanumerici permettendo la facile identificazione e ricerca di qualsiasi targa.



Nell'ultimo consiglio comunale è stato approvato il Nuovo Regolamento di Videosorveglianza passaggio essenziale, questo, per la messa in opera della struttura di sicurezza.



"Era un impegno che avevamo preso con i cittadini" - queste le parole del Sindaco Astesano - "l'impegno di far sì che le vie e i gli spazi di Dronero fossero sicuri; il nuovo impianto di videosorveglianza è il primo passo, abbiamo già essere la richiesta per ulteriori finanziamenti per aumentare le zone protette e sorvegliate".