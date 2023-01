Bra, il mondo dell’arte incontra quello dei gatti per beneficenza

Non solo solidarietà per le persone, ma anche per gli animali.

Tra le iniziative che hanno come obiettivo quello di migliorare la condizione degli a-mici a quattro zampe ce n’è una che arriva da Bra.

Ma per raccontarla lasciamo la parola all’ideatore Matteo Gotta, perché nella sua voce si comprende tutto l’entusiasmo e l’amore che nutre per i compagni più affettuosi dell’uomo, alla pari dei cani o a volte anche di più: i gatti. Apriamo le virgolette e pure le danze…

La colonia felina

«La mia colonia felina... È stato un duro lavoro, ma grazie all’aiuto economico e amorevole di associazioni di Bra siamo riusciti a porre fine alle nascite. Abbiamo solo più un maschietto da castrare. Nell’anno 2022 abbiamo avuto 4 cucciolate. La prima cucciolata è morta tutta dopo 2 giorni. Altri sono scomparsi nel nulla, probabilmente rimasti prede della fauna selvatica. Ma 8 cuccioli grazie alla L.I.D.A. di Bra sono stati adottati e hanno trovato famiglie amorevoli. Ad un cucciolo, invece, abbiamo provveduto noi a trovargli una famiglia. Inoltre 3 adulti da agosto non hanno mai più fatto ritorno. Anche loro probabilmente vittime della fauna selvatica, che qui dove abito (Macellai) è molto numerosa, essendo circondato dai boschi».

L’iniziativa di beneficenza

«Dopo ciò ho pensato di organizzare un evento di beneficenza, chiamando a raccolta artisti di Bra (e non solo), chiedendo a loro di eseguire un’opera che verrà donata per una raccolta fondi, destinata ad una di queste associazioni presenti sul territorio braidese e nei paesi limitrofi. Sono rimasto profondamente e positivamente colpito dalla risposta, perché ero partito con l’idea di sei artisti e sei loro opere. Ma appena ho iniziato a divulgare sui social questa iniziativa, mostrando anche tele e disegni, sono stato contattato da altri artisti che desideravano aggiungersi alla lista».

Elenco degli artisti aderenti all’iniziativa

«Hanno aderito al progetto: Franco Gotta (artista braidese); Maura Boccato (artista braidese); Paola Boccato (poetessa braidese); Francesco Marchino (poeta di Pocapaglia); Francesca Semeraro (artista braidese); Ivano Chiavarino (artista di Corneliano d’Alba); Roberta Giacobbi (artista di Pocapaglia); Elena Dedomenicis (artista di Pocapaglia); Maria Cavallo (artista di Savigliano); Emily Zurlo (artista di Monticello d’Alba); Claudia Marchisio (artista di Corneliano d’Alba); Ada Perona Contratto (artista di Fossano); Fernanda Prudenzano (artista di Cuneo); Monica Porro (artista della Valle Bormida); Marco Alimone (artista di Cuneo); Egidio Giubergia (artista di Belvedere Langhe); Simone Gastaldi (artista di Torino); Marica Servolo (artista di Savona); Fulvia Testi (artista di Cuneo); Mariarosa Palma (artista di Alba); Marisa Balbo (pittrice di Sommariva Perno)».

Come si contribuisce all’iniziativa

«Spero vivamente che questa iniziativa possa consentire di raccogliere più fondi possibili, che andranno interamente all’associazione L.I.D.A. - Mai più invisibili di Bra. Invito tutti, dunque, a contribuire alla causa, acquistando queste opere degli artisti, tutti noti al pubblico e che non hanno sicuramente bisogno di presentazioni e visibilità. La loro partecipazione è semplicemente dettata dall’evidenza del loro amore verso gli animali, manifestando immediatamente profonda sensibilità a questa iniziativa benefica. Gli interessati alla compravendita delle opere consegnano e consegneranno l’importo stabilito direttamente all’associazione, in nessuna maniera il sottoscritto farà da tramite».

Ringraziamenti

«Un ringraziamento doveroso all’associazione L.I.D.A. - Mai più invisibili di Bra nella persona della presidente, Barbara Franchino, che ha commentato così il progetto: “L’incontro con Matteo Gotta è avvenuto a seguito della sua richiesta d’aiuto per una nutrita colonia felina in difficoltà. È iniziato così un positivo percorso di inclusione del giovane nella conoscenza del nostro mondo, quello del volontariato animalista, fatto di catture, sterilizzazioni, cura e crescita dei randagi del territorio. E, contestualmente a questo percorso, è nata una potente e forte condivisione con noi volontari del mondo dell’arte nei suoi scopi più nobili: la divulgazione e la solidarietà. Ed ecco che Matteo si è proposto come ‘hub’ di una coloratissima - è il caso di dirlo - rete di artisti, creatori di opere a tema gattofilo da offrire in beneficenza per la raccolta di fondi, da destinare alla nostra associazione. Un dono enorme che ha suscitato in me e nei volontari tutti una grande commozione. Siamo quindi grati a Matteo, promotore dell’iniziativa e al nutrito gruppo di artisti che ha accettato senza alcuna esitazione il suo invito, non solo per il grande lascito materiale, ma soprattutto per l’empatia verso i felini che trasuda dalle loro tele”».

Promozione e attuazione dell’iniziativa

«Dalla teoria siamo passati alla pratica che consisteva nella raccolta fondi attraverso la vendita delle opere artistiche. L’iniziativa è stata pubblicizzata molto via social; infatti ho pregato innanzitutto gli artisti partecipanti ad iscriversi alla pagina ufficiale della LIDA - Mai più invisibili di Bra. Inoltre, sulla pagina ufficiale dell’associazione braidese era visibile il promo di questa iniziativa, insieme a tutte le opere che erano e sono ancora visibili. Poi l’associazione stessa ha trovato il modo di esporre le varie opere in alcuni negozi di Bra che sono stati indicati sui social nella sua pagina ufficiale della L.I.D.A. - Mai più invisibili. Anch’io ho divulgato ampiamente opere e scopi dell’iniziativa sulla mia pagina Facebook (Matteo Gotta) e nei vari gruppi di Bra e Alba».

Primi risultati

«Con grandissima sorpresa, siamo arrivati a 21 partecipanti all’iniziativa benefica e contiamo 23 opere artistiche totali. Sia il sottoscritto che ha ideato l’evento solidale, sia la presidente della L.I.D.A. - Mai più invisibili di Bra, Barbara Franchino, siamo increduli per tutta la mobilitazione di artisti che c’è stata. Sono arrivati artisti da tutta la provincia di Cuneo, da Torino e addirittura da Savona.

Ad un’artista di Bari che mi ha contattato, purtroppo ho dovuto dire di no, perché tra l’esecuzione della sua opera e la spedizione in Piemonte si sarebbe andati troppo avanti con i tempi. Mi preme sottolineare che non avevamo ancora concluso la raccolta di tutte le opere artistiche, fissata per il 31 gennaio 2023, che molte di esse erano già state acquistate online e pagate con bonifico a favore della L.I.D.A. di Bra o di persona».

Considerazioni finali

«Concludo con un pizzico di romanticismo misto a sogno. Mi sono chiesto negli scorsi mesi come potermi sdebitare per tutto l’aiuto che ho ricevuto per gestire e stabilizzare la mia colonia felina sita a Macellai, frazione di Pocapaglia. Bene, avete presente il bellissimo film ‘Un sogno per domani’ del regista Mimi Leder che ha come protagonista il bambino Trevor? La sua idea di un mondo diverso, dove gli umani sono solidali e si aiutano reciprocamente, era: ‘Restituisci il favore’. Bene io ho voluto, per quello che era nelle mie possibilità, restituire il favore all’associazione braidese che tanto mi ha aiutato.

Ma anche in tutti gli artisti, nel loro grandioso riscontro alla mia iniziativa, ho trovato una commovente solidarietà umana e tantissime persone mosse da puro spirito di aiutare queste meravigliose creature senzienti, che sono i nostri amici felini, ad avere una vita amorevole.

Infine desidero esprimere un ringraziamento specialissimo alla mia compagna Anna Riorda di Bra, che da aprile 2022 (quando ho acquistato casa, ereditando dunque la colonia felina) ad oggi, mi ha supportato ed aiutato moltissimo e continua a farlo. Diciamo che è Lei la vera ‘gattara’ da tutta la vita e mi ha sempre insegnato e stimolato a prendermi cura di queste ‘anime viventi speciali’, come una vera ‘missione di vita’».

Bravi tutti.